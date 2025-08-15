Un’accusa grave, quella che pesa su un giovane di 18 anni, sospettato di aver abusato sessualmente di una ragazza di appena 12 anni. L’episodio si sarebbe verificato durante un soggiorno in una struttura turistica situata tra Ostuni e Carovigno. La denuncia è stata presentata dai genitori della minore, dopo che la figlia aveva confidato l’accaduto prima alle amiche, poi alla famiglia e infine ai carabinieri.

Secondo la ricostruzione iniziale, i fatti sarebbero avvenuti la sera precedente alla presentazione della denuncia, nei pressi del villaggio turistico dove alloggiavano sia la famiglia della ragazzina sia il giovane. Sarebbe stata la stessa vittima a indicare il presunto responsabile, già identificato e ascoltato dagli investigatori. Il 18enne ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Le indagini, coordinate con la massima riservatezza, sono affidate ai carabinieri della stazione di Carovigno, alla compagnia di San Vito dei Normanni e al comando provinciale di Brindisi. I militari erano già intervenuti martedì nella struttura, in seguito a una segnalazione per una lite accesa tra i familiari della 12enne e il ragazzo, scoppiata dopo la rivelazione della minore. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse.

La giovane è stata accompagnata all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato attivato il “protocollo rosa”, con esami medici e supporto psicologico. Al momento non sono stati resi noti i risultati degli accertamenti clinici. Nessun provvedimento è stato finora emesso nei confronti del ragazzo, in attesa dell’esito degli esami e della valutazione del materiale raccolto dagli inquirenti.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.