Alle ore 20:15 di martedì 7 ottobre, è terminata ufficialmente la campagna abbonamenti ‘Tu non sai quanto ti amo’ Valtur Brindisi per i match casalinghi del campionato di Serie A2.

Si comunica che sono state sottoscritte un totale di 1927 tessere, di cui 160 nel periodo di riapertura di dieci giorni concesso a fronte delle numerose richieste pervenute per l’inizio di stagione dei biancoazzurri.

Un risultato importante che rafforza ancor più l’entusiasmo e il legame tra tifosi e appassionati della Stella del Sud e una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista in questa lunga e impegnativa stagione sportiva.



A partire dalle ore 17:00 di giovedì 9 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere ai prossimi match interni di campionato Valtur Brindisi nel mese di novembre contro Cividale e Rimini, due squadre che hanno disputato poche settimane fa la finale di Supercoppa LNP 2025. Prosegue invece la vendita dei biglietti per il prossimo impegno casalingo contro l’Unieuro Forlì previsto sabato 25 ottobre alle ore 20:30.

Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):



CATEGORIA A+: 4 PARTITE *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 7 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

MATCH IN VENDITA:

• Valtur Brindisi vs Unieuro Forlì |CATEGORIA A|– sabato 25 ottobre ore 20:30

• Valtur Brindisi vs UEB Gesteco Cividale |CATEGORIA A|– domenica 2 novembre ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Dole Basket Rimini |CATEGORIA B|– mercoledì 12 novembre ore 20:30





TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due

