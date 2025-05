In occasione del 79° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, Brindisi si appresta a celebrare la ricorrenza con una cerimonia solenne che si terrà domenica 2 giugno, a partire dalle ore 10:00, in Piazza Santa Teresa. L’evento, promosso dalla Prefettura in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale di Brindisi, prevede il tradizionale alzabandiera, la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e l’allocuzione del Prefetto.

Al centro della cerimonia vi sarà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite a cittadini della provincia che si sono distinti per meriti professionali, civili e istituzionali.

Gli insigniti

Commendatore:

Ten. Col. Aeronautica Militare Fabio Bonaventura Incalza

Ufficiale:

Luogotenente Guardia di Finanza Edoardo Antonio Alfio Roscica

Ten. Col. Guardia di Finanza Giovanni Andriani

Cavalieri:

Già Maresciallo di Complemento Guardia di Finanza Francesco Montanaro

Già Luogotenente Arma dei Carabinieri Vincenzo Dell’Atti

Brigadiere Arma dei Carabinieri Pietro Pagliara

App. Scelto Qualifica Speciale Arma dei Carabinieri Giuseppe Piro

Luogotenente Esercito Italiano Vincenzo Nacci

1° Luogotenente Nocchiere di Porto Massimiliano Marrocco

Capo di 1ª Classe Nocchiere di Porto Giovanni Cavaliere

Già 1° Maresciallo Luogotenente Nocchiere di Porto Domenico Pettinau

Già Capo Reparto Vigili del Fuoco Francesco Galluzzo

Dirigente scolastica Prof.ssa Carmen Taurino

Professore Vincenzo Poci

La cerimonia sarà accompagnata dal coro della rete Orpheus e dal soprano Francesca De Giuseppe, con l’accompagnamento musicale della banda del Liceo Musicale “S. Durano” di Brindisi.

In apertura, alle ore 9:15 presso la Chiesa di Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi, si terrà l’inaugurazione della mostra “La Repubblica Italiana e i suoi simboli”, con opere realizzate dagli studenti di alcuni istituti della provincia.