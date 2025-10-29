October 30, 2025
Domenica 2 novembre 2025, alle ore 10:15, presso l’area militare del cimitero cittadino, si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti di tutte le Guerre, presenziata dal Prefetto di Brindisi, S.E. dott. Luigi Carnevale, accompagnato dal Comandante della Brigata Marina San Marco e del Presidio Militare di Brindisi, contrammiraglio Michele Orini.

A seguire presso la Cappella del Cimitero avrà luogo la Celebrazione della messa commemorativa dei Defunti, officiata dal Cappellano Militare Don Paolo Solidoro.

