Giovedì 5 giugno 2025, a Brindisi come in tutta Italia, si è svolta la cerimonia per celebrare i 211 anni dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento ha avuto luogo in via Regina Margherita, presso la suggestiva scalinata Virgiliana, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

La fondazione dell’Arma risale al 13 luglio 1814, quando Vittorio Emanuele I istituì con le Regie Patenti il “Corpo dei Carabinieri Reali”, formato da militari “per buona condotta e saviezza distinti”, con la missione di “ristabilire ed assicurare il buon ordine e la pubblica tranquillità”. Da allora, la storia dell’Arma si intreccia profondamente con quella d’Italia, accompagnando la quotidianità di milioni di cittadini con 5.500 Stazioni presenti nei quasi 8.000 comuni del Paese.

Nella provincia di Brindisi, dove i Carabinieri sono presenti dal 1861, il Comando Provinciale comprende un Ufficio Comando, il Reparto Operativo con Nucleo Investigativo e Nucleo Informativo, le Compagnie di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni, da cui dipendono 23 Stazioni Carabinieri, oltre alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica.

Durante la cerimonia sono stati conferiti encomi e riconoscimenti ai militari del Comando Provinciale di Brindisi che si sono particolarmente distinti in attività operative, investigative e di soccorso, sia in Italia che all’estero. Di seguito l’elenco delle ricompense tributate.

Elogio scritto del Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”

Capitano (ruolo d’onore, ora in congedo) Piero Rosario Suma: atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, ha conquistato una medaglia d’argento nel lancio del disco e una di bronzo nel giavellotto ai Mondiali Militari Paralimpici di Jesolo (marzo 2024), portando prestigio all’Arma.

Encomio semplice collettivo

Aliquota operativa del NORM di Francavilla Fontana (ritira il luogotenente cs Francesco Gullo): protagonista di un’articolata indagine antidroga conclusasi con 15 misure cautelari e il sequestro di oltre 15 kg di stupefacenti.

Encomi semplici individuali

Maresciallo Capo Gian Luca Capoccia: libero dal servizio, ha salvato un uomo colto da malore eseguendo manovre di rianimazione (Vernole, 8 gennaio 2024).

Luogotenente Giovanni Camarda, Maresciallo Capo Vincenzo Carone, App. Sc. QS Vincenzo Ruggiero, Car. Sc. Salvatore D’Ambrosio: smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio a Ceglie Messapica, con 5 arresti.

App. Sc. QS Claudio Todaro: ha contribuito a un’indagine complessa contro tre consorterie criminali a Cerignola, conclusasi con 24 arresti e il sequestro di beni per 20 milioni di euro.

App. Sc. Andrea Morrone: impegnato in Kosovo nell’ambito della missione “Joint Enterprise”, ha operato con elevata professionalità nella polizia militare del Regional Command – West.

Luogotenente Agostino Cosimo Perrone, Marescialli Antonio Distante e Vincenzo De Ventura, Brigadiere Donatello Massaro, Vice Brigadiere Santo Daniele: sgominata un’associazione dedita a furti, ricettazione e riciclaggio nel Brindisino (13 misure cautelari).

Maresciallo Maggiore Roberto Vincenti, Maresciallo Ordinario Giovanni Magrì: indagini su reati contro la PA a Erchie, concluse con 4 misure cautelari.

Luogotenente cs Vincenzo Corianò, Maresciallo Capo Lucio Alfio, App. Sc. QS Davide Raho: disarticolata banda di spacciatori a San Pietro Vernotico; sequestrate anche un’arma e un ordigno.

Marescialli Alessandro Salicandro e Corrado Minervini, Brigadiere Mario Spina (ora in congedo), Vice Brigadiere Giuseppe Flores, App. Sc. QS Angelo Suma: decapitata una cellula della Sacra Corona Unita con 22 arresti cautelari (21 in carcere).

Durante la cerimonia, sono stati ribaditi l’impegno quotidiano e il valore dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, a conferma del profondo legame che unisce l’Arma al territorio e alle sue comunità.