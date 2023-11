Michele Piccirillo, Presidente Provinciale Confesercenti Brindisi ha scritto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiedere il rinvio del termine della rottamazione quater.

Di seguito il testo integrale della missiva:

Egregio Ministro Giancarlo Giorgetti,

mi rivolgo a Lei nella mia qualità di Presidente Provinciale della Confesercenti Brindisi al fine di chiedere il Suo sostegno nella richiesta di una proroga, per la scadenza di novembre, del pagamento del programma “Rottamazione Quater”. In quanto Ministro dell’Economia e delle Finanze, Lei detiene l’autorità necessaria per esaudire questa richiesta.

Come Lei ben sa, il piano di pagamento attuale prevede che il primo pagamento debba essere effettuato entro il 31 ottobre e il secondo entro il 30 novembre 2023, seguito da ulteriori rate nei mesi successivi.

Tuttavia, vorrei portare alla Sua attenzione una situazione particolare che sta interessando i cittadini e le imprese della nostra regione. L’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione e dei costi energetici stanno mettendo a dura prova le finanze del consumatore e conseguentemente di una larga parte di esercenti, rendendo pressoché impossibile per loro mantenere gli impegni finanziari. Questa situazione si aggiunge al cambiamento climatico che ha comportato il blocco delle vendite, creando un doppio impatto negativo sul reddito e sulle aziende.

Queste condizioni avverse rendono estremamente difficile far fronte al pagamento di novembre, che risulta troppo ravvicinato a quello di ottobre, considerando le difficoltà economiche attuali.

Per questo motivo, chiedo il Suo intervento per promuovere una richiesta di proroga della scadenza del 30 novembre al 30 dicembre. Questa estensione consentirebbe ai contribuenti, colpiti dall’inflazione e dai crescenti costi energetici, di avere un po’ più di tempo per riorganizzare le proprie finanze e onorare i propri impegni finanziari senza dover subire ulteriori pressioni.

Sono consapevole dell’importanza di rispettare gli accordi di pagamento, ma ritengo che in circostanze eccezionali come queste, dovremmo considerare l’adattamento delle scadenze per evitare situazioni di sofferenza economica per i nostri esercenti e le attività imprenditoriali.

Confido nella Sua comprensione e nel Suo impegno a favore di questa causa. La Sua azione potrebbe avere un impatto positivo sulla vita di molte persone e aziende del nostro territorio.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà dedicare a questa richiesta e resto a Sua disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Cordiali saluti,

Michele Piccirillo

Presidente Provinciale Confesercenti Brindisi