L’associazione Pro Loco APS di Torre Santa Susanna, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza “Il viaggio dell’olio: raccontiaMOLO”, itinerario tra storia, tradizione agricola e gastronomia locale, legate alla produzione dell’olio. Due giornate di manifestazioni patrocinate dalla Regione Puglia e dal Comune di Torre S. Susanna nell’ambito dell’avviso 2023 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.

Domenica 3 dicembre, alle ore 10:00 “Verde Olivo” Laboratorio di approfondimento didattico per bambini da 8 a 10 anni sull’albero di ulivo e riciclo creativo; alle 16:30 presso il Museo dell’Olio “Molo”, dove il visitatore potrà ripercorrere e rivivere, attraverso sale multimediali appositamente attrezzate, il ciclo di produzione dell’olio, utilizzando tatto, udito e vista.

Per l’occasione è stata allestita la mostra a cura dello scultore Antonio D’Abramo con le sue originali sculture in legno d’ulivo;

Il percorso proseguirà presso il frantoio ipogeo di largo Moccia, dove si potrà apprezzare un esempio di archeologia industriale, interamente scavato nel sottosuolo. In questa location si potrà assistere ad una visita guidata teatralizzata a cura dell’attore Marco Parato e le guide turistiche Pro Loco. La serata si concluderà su Largo Moccia con la degustazione di prodotti tipici locali, caseari, da forno e vino novello.

Domenica 10 dicembre, alle 16:00 “Pettole Che bontà” laboratorio didattico di cucina tradizionale per bambini da 8 a 12 anni; a partire dalle 17:00 visite guidate all’interno del frantoio ipogeo; a seguire “La Pettolata dell’Immacolata”.

La serata sarà allietata dalla musica natalizia degli Zampognari dell’Alta Murgia e da un ottimo vino novello. Infine, Babbo Natale offrirà regali a tutti i bambini presenti.

Per Info 320 11 66 175.

Spesa finanziata con l’avviso anno 2023 per l’erogazione di contributi alla associazioni turistiche Pro Loco della Regione Puglia