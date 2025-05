La scomparsa di Giovanni Carbonella ha suscitato profonda commozione nel mondo politico brindisino, che si stringe attorno alla famiglia nel ricordo di una figura che ha segnato con passione e impegno la storia sindacale e parlamentare del territorio.

Il circolo di Brindisi del Partito Democratico ha voluto ricordare Carbonella come “un Uomo, un Sindacalista e un Politico come pochi”, sottolineando come, sia nelle file del sindacato che alla Camera dei Deputati, abbia saputo mantenere viva l’attenzione sui bisogni della comunità e sulle istanze del territorio. “Con la morte dell’On.le Giovanni Carbonella – si legge nella nota – la nostra comunità perde una guida politica di grande valore e il nostro territorio un punto di riferimento di eccezionali capacità e altissimo senso delle Istituzioni.” Alla moglie Elia, alle figlie Viviana e Simona, il PD brindisino ha rivolto un pensiero affettuoso: “Ciao Giovanni, ci mancherai.”

Anche il Movimento Casa dei Moderati ha espresso vicinanza alla famiglia. Il segretario provinciale Claudio Niccoli e il segretario cittadino Valentino Mele, insieme a tutti gli iscritti, si sono uniti al dolore per la perdita del caro Giovanni. “Era una persona a modo e perbene – ha ricordato Niccoli – un amico leale e corretto. Con lui se ne va un pezzo di una Brindisi che non c’è più, fatta di rispetto ed amicizia vera.”

Parole di grande affetto e riconoscenza sono arrivate anche da chi, con Carbonella, ha condiviso una lunga stagione di battaglie politiche e sindacali. “Apprendiamo con grande tristezza la scomparsa dell’amico Giovanni – scrive Raffaele Iaia – con il quale abbiamo vissuto momenti importanti, dalla guida della CISL all’adesione al progetto della Margherita, fino all’elezione in Parlamento.” Il ricordo si sofferma su un uomo “profondo conoscitore della storia industriale di Brindisi e delle sue prospettive,” capace di mettere la propria esperienza e i propri contatti al servizio del territorio.