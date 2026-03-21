March 21, 2026
Mar 21, 2026    Posted by    news

Il sottoscritto Roberto Quarta, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, comunica di aver formulato in data odierna una richiesta di accesso agli atti relativa a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento del servizio di cartellonistica per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e contro l’abbandono dei rifiuti.

Tale richiesta nasce dalla necessità di fare piena chiarezza su un’attività che, allo stato attuale, non sembra aver prodotto i risultati sperati in termini di miglioramento dei comportamenti e riduzione delle criticità ambientali.

Sembrerebbe, infatti, che l’affidamento possa essere stato disposto per un importo di circa 50.000 euro, destinati alla realizzazione e diffusione di manifesti pubblicitari che, tuttavia, non avrebbero inciso in maniera concreta sulla situazione cittadina, contribuendo piuttosto a generare una condizione di evidente imbarazzo per l’Amministrazione.

A tal proposito, si ritiene necessario comprendere se esista una convenzione attiva tra il Comune e le agenzie pubblicitarie coinvolte e, soprattutto, quali siano stati i criteri adottati per la selezione dell’azienda destinataria dell’affidamento, trattandosi in ogni caso di risorse pubbliche, quindi di fondi dei cittadini.

L’accesso agli atti consentirà di verificare la correttezza dell’iter amministrativo e la piena trasparenza delle scelte effettuate, elementi imprescindibili quando si utilizzano risorse pubbliche.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti all’esito dell’analisi della documentazione richiesta.

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