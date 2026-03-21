Il sottoscritto Roberto Quarta, in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, comunica di aver formulato in data odierna una richiesta di accesso agli atti relativa a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento del servizio di cartellonistica per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e contro l’abbandono dei rifiuti.

Tale richiesta nasce dalla necessità di fare piena chiarezza su un’attività che, allo stato attuale, non sembra aver prodotto i risultati sperati in termini di miglioramento dei comportamenti e riduzione delle criticità ambientali.

Sembrerebbe, infatti, che l’affidamento possa essere stato disposto per un importo di circa 50.000 euro, destinati alla realizzazione e diffusione di manifesti pubblicitari che, tuttavia, non avrebbero inciso in maniera concreta sulla situazione cittadina, contribuendo piuttosto a generare una condizione di evidente imbarazzo per l’Amministrazione.

A tal proposito, si ritiene necessario comprendere se esista una convenzione attiva tra il Comune e le agenzie pubblicitarie coinvolte e, soprattutto, quali siano stati i criteri adottati per la selezione dell’azienda destinataria dell’affidamento, trattandosi in ogni caso di risorse pubbliche, quindi di fondi dei cittadini.

L’accesso agli atti consentirà di verificare la correttezza dell’iter amministrativo e la piena trasparenza delle scelte effettuate, elementi imprescindibili quando si utilizzano risorse pubbliche.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti all’esito dell’analisi della documentazione richiesta.