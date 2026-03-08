La comunità di Cisternino celebra l’otto marzo con l’inaugurazione delle panchine delle donne in programma domenica alle 11,00 a Piazza Lagravinese nel ricordo di quattro donne della migliore espressione artistica della Valle d’Itria che hanno dato lustro al territorio locale con le loro testimonianze storiche riconosciute ed apprezzate dalla critica locale. L’intenzione dell’assessorato alla cultura del Comune di Cisternino è quello di tenere vivo il ricordo di chi ha valorizzato la crescita culturale del territorio come la pittrice Adriana Notte, la fotografa Lisetta Carmi, l’artista Irina Hale e la professoressa Maria Luisa Semeraro Hermann con la divulgazione di opere d’arte e la pubblicazione di volumi. Prevista una buona presenza di pubblico per il taglio del nastro in Piazza Lagravinese, in collaborazione con la Commissione Pari opportunità locale che si è impegnata per garantire un omaggio doveroso alle signore che hanno scelto il borgo della Valle d’Itria come luogo di ispirazione per le loro competenze professionali. Grazie all’imp

“Dedicare loro uno spazio nel cuore del paese e raccontare la loro storia disponibile cliccando un codice QR affisso su ogni targa – spiega Lucilla Parlato della Commissione Pari opportunità – significa trasformare una semplice sosta in un incontro con l’arte, la spiritualità e la nostra storia. La sensibilità artistica di Adriana Notte che ha saputo interpretare la luce della nostra terra con poesie, saggi e dipinti. Irinha Hale artista internazionale ed eclettica illustratrice che ha portato un soffio di creatività universale, Lisetta Carmi, fotografa di fama mondiale e spirito in continua ricerca che ha trovato proprio nella quiete della Valle d’Itria il luogo dove fondare il suo ashram ispirato a Bhole Baba e dedicarsi alla spiritualità. Maria Luisa Hermann studiosa di archeologia e tradizioni è stata una delle più appassionate cultrici della storia locale. Dedicare loro una panchina significa invitare chiunque ad un momento di sosta e riflessione celebrando l’incontro tra il talento delle donne e l’accoglienza del paese. Un modo per continuare la loro memoria a vivere nel battito quotidiano della comunità. Vi aspettiamo per celebrare insieme il legame indissolubile tra queste grandi cistranesi adottive”.



Francesco Zizzi

Per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Cisternino