Imprenditori del comparto nautico di tutta la regione hanno preso parte stamane a Brindisi alla seconda “Assemblea generale della Nautica di Puglia”, una iniziativa promossa da SNIM (Salone Nautico di Puglia) in collaborazione con il Consorzio Nautico Puglia e con il Distretto della Nautica da diporto della Puglia.

Dopo l’introduzione del Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo, il dott. Ubaldo Spina del “CETMA” ha illustrato i contenuti di uno studio commissionato alla stessa società dal Consorzio Nautico Puglia allo scopo di focalizzare i settori di intervento su cui il cluster nautico/marittimo/portuale punta per chiedere con decisione l’intervento della Regione Puglia per un supporto reale al settore nautico. Nella relazione il dott. Spina si è soffermato sulla necessità di sostegno per l’attuazione di progetti per l’innovazione di prodotto nel settore della cantieristica da diporto.

Hanno fatto seguito gli interventi del Presidente del Consorzio Nautico Puglia Alfredo Russo e di altri imprenditori del comparto prima di ascoltare l’intervento dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci il quale ha raccolto le sollecitazioni degli operatori nautici, soprattutto in riferimento alla possibilità di accedere a strumenti finanziari messi a disposizione dalla Regione Puglia. In particolare, ha illustrato i possibili benefici rivenienti dall’utilizzo di strumenti finanziari e agevolazioni come i PIA (per le piccole e medie imprese) i miniPIA ed i tecnoNIDI.

“Gli strumenti finanziari ci sono – ha sostenuto l’ass. Delli Noci – e adesso va costruito un progetto di filiera che colga le più importanti esigenze dei mercati. Il tutto, in aggiunta agli sforzi che la Regione continua a compiere per favorire i processi di internazionalizzazione”.

Un altro argomento su cui si è discusso nel corso della seconda assemblea generale della Nautica di Puglia è stato quello del turismo nautico. Argomento su cui si è soffermato il vice Presidente di Assonautica, dott. Francesco De Filippo, che ha fatto ampi riferimenti alle grandi opportunità offerte da questo comparto, pur in presenza di criticità che vanno affrontate e risolte, a partire da quella della disponibilità di posti-barca, anche oltre le esigenze dei fruitori locali.

Anche in questo caso hanno fatto seguito gli interventi di operatori economici di settore a cui ha risposto l’Assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane il quale ha sottolineato come la Puglia possa far registrare una ulteriore fase di crescita, capitalizzando il valore di singoli comparti come il traffico crocieristico, la nautica da diporto, gli sport acquatici, il turismo balneare e le zone marine protette. Allo stesso tempo, ha sottolineato come sia importante riuscire a collegare le opportunità che rivengono dal mare con quelle dei centri storici e delle altre bellezze dell’entroterra. L’Ass. Lopane, a tal proposito, ha parlato anche della possibilità di utilizzare un prodotto di comunicazione specifico, capace di porre nel giusto risalto tali potenzialità, partendo dallo studio di settore che sarà presentato a gennaio.

La dott.ssa Rossana Ercolano della sezione Formazione della Regione Puglia, infine, ha illustrato tutti i percorsi formativi messi in atto per il comparto nautico e che vengono approfonditi proprio durante il Salone Nautico di Puglia.

In chiusura, il Presidente Russo ed il Presidente Meo hanno preso atto della piena disponibilità della Regione Puglia a confrontarsi con gli operatori di settore ed hanno confermato la volontà del Consorzio di promuovere altri momenti di approfondimenti delle singole tematiche emerse nel corso della giornata odierna.