Si terrà domani, venerdì 13 marzo, a Brindisi il DEMOLAB – Innovazione digitale per le costruzioni: dalla teoria alla pratica, un appuntamento dedicato a mostrare come le nuove tecnologie stiano trasformando concretamente il settore edilizio.

L’iniziativa è in programma dalle 9.30 alle 11.30 nella sede del CETMA – Tecnologie Design e Materiali, all’interno della Cittadella della Ricerca, e offrirà una serie di dimostrazioni pratiche sulle applicazioni più avanzate nel campo delle costruzioni.

Durante la mattinata saranno presentate soluzioni sviluppate dalle aree Virtual & Augmented Reality (VAM) e New Product Development (NPD) del centro di ricerca. In particolare, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni di realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione del patrimonio edilizio e archeologico, tecnologie Scan to BIM per la digitalizzazione degli edifici, rilievi con droni e applicazioni di robotica e mixed reality dedicate alla scansione e alla gestione dei componenti edilizi.

L’obiettivo dell’incontro è mostrare da vicino come strumenti digitali avanzati – dai digital twin alle tecnologie XR – possano supportare progettazione, manutenzione e gestione del patrimonio costruito, rendendo più efficiente l’intero ciclo di vita degli edifici.

Il DEMOLAB si inserisce nel quadro delle attività di CETMA DIHSME – European Digital Innovation Hub, struttura che supporta imprese e pubbliche amministrazioni nei percorsi di innovazione e trasformazione digitale.