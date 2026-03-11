Brindisi ospiterà venerdì 13 marzo 2026 alle ore 16:00, presso Palazzo Nervegna – Sala della Colonna, il convegno formativo “L’autoregolazione emotiva nei disturbi del neurosviluppo”, promosso dalla Cooperativa Sociale San Bernardo.

L’incontro rappresenta un importante momento di confronto tra educazione, psicologia e ricerca scientifica, durante il quale verrà presentato uﬃcialmente il Metodo Jalivra, un approccio innovativo orientato alla promozione dell’equilibrio emotivo nei bambini con disturbi del neurosviluppo, nel rispetto dei loro tempi e dei loro bisogni evolutivi.

Durante il convegno interverrà il dott. Vincenzo Di Donna, Managing Medical Director dei Centri Igea – Cooperativa San Bernardo, specialista in Medicina e Chirurgia Vascolare e Rigenerativa. Il suo contributo offrirà una prospettiva scientifica sul dialogo tra educazione, psicologia e medicina rigenerativa, evidenziando come i diversi ambiti possano contribuire alla comprensione dei processi di sviluppo neurologico e delle potenzialità di recupero funzionale.

Il convegno sarà moderato da Alessandra Cuppone, responsabile dei servizi socio-educativi, e da Alessandra Lezzi, presidente dell’associazione Le Vie dei Colori di Lecce.

Interverranno gli autori del Metodo Jalivra:

• Jacopo Gioﬀredi, educatore specializzato nelle disabilità

• Alessandra Cuppone, project manager

• Luigi Ragno, esperto di europrogettazione

• Veronica Brescia, psicologa

L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, sanitario e del terzo settore, tra cui amministratori locali, professionisti della salute e operatori sociali del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura educativa inclusiva, offrire strumenti concreti a insegnanti, educatori e operatori del settore e favorire una maggiore attenzione ai bisogni dei bambini con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo tra scuola, servizi, istituzioni e comunità, con l’intento di costruire percorsi educativi sempre più attenti allo sviluppo emotivo e relazionale dei bambini.

Gli autori ringraziano per la collaborazione la rete territoriale composta da MED Project, Cooperativa San Bernardo, Associazione Le Vie dei Colori, THCS, Associazione Il Bene che ti Voglio, We Are in Brindisi APS e Apulia Food.

Ingresso libero.

Informazioni

Convegno formativo

“L’autoregolazione emotiva nei disturbi del neurosviluppo”

📅 13 marzo 2026 – ore 16:00

📍 Palazzo Nervegna – Sala della Colonna

Via Duomo 20 – Brindisi