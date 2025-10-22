Continuano giovedì 23 ottobre – a Erchie presso il palazzo Ducale in via Calvario, a partire dalle ore 17:30 – gli incontri di presentazione dei “Servizi di rafforzamento in favore di utenti oncologici e delle loro famiglie” organizzati dal Consorzio ATS BR4 in ciascun Comune consorziato.

Con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, attraverso un percorso di co-progettazione che ha coinvolto nove organizzazioni del Terzo Settore, il Consorzio ha istituito una rete sociale per affiancare e rafforzare i presidi di assistenza già esistenti. Le attività in corso mirano a sostenere il malato oncologico, per consentire agli utenti un’esistenza il più possibile autonoma e serena e un maggiore benessere psico-fisico.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Erchie Giuseppe Margheriti, interverranno l’assessore comunale ai servizi sociali Chiara Saracino, il presidente del Consorzio BR4 Lucrezia Morleo, il coordinatore tecnico della cabina di regia provinciale degli ATS Antonio Calabrese, il coordinatore strategico della cabina di regia degli ATS provinciali Paolo Papapietro, il direttore del Consorzio BR4 Francesco Siodambro. Parteciperanno i rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore che hanno aderito al percorso avviato dal Consorzio. L’incontro verrà moderato da Raffaella Dario, mediatrice familiare presso il Consorzio. La cittadinanza, le associazioni, gli operatori e i rappresentanti degli Enti del Terzo Settore sono invitati a partecipare per conoscere nel dettaglio il progetto e le modalità di accesso ai servizi.