Il palcoscenico del Teatro J.F. Kennedy si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione di prosa 2025/2026. Martedì 24 marzo, alle ore 20.30, nell’ambito del cartellone curato dall’Amministrazione Comunale di Fasano in collaborazione con Puglia Culture, andrà in scena “Giulietta e Romeo – Il corpo di Shakespeare”.

Lo spettacolo, firmato dalla regia, scene e luci di Michelangelo Campanale, è una co-produzione tra La Luna nel Letto, Teatri di Bari e Compagnia Eleina D.. Si tratta di un’opera visionaria che supera i confini del teatro classico per trasformarsi in un vero e proprio manifesto poetico, dove il testo di Shakespeare viene restituito attraverso la forza dei corpi e delle immagini.

In questa rilettura, la tragedia degli amanti di Verona si fa fluida: la danza contemporanea e il teatro fisico si intrecciano a scenografie trasformative, creando un dialogo profondo tra la tradizione letteraria e la sensibilità del nostro tempo. La cura coreografica di Vito Leone Cassano e la drammaturgia di Campanale mettono al centro l’energia di un cast numeroso e talentuoso, capace di raccontare la complessità delle passioni umane con una sintassi scenica innovativa.

«Il nostro cartellone di prosa si arricchisce di un’opera di danza contemporanea di un livello elevatissimo – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -. L’immortale opera di Shakespeare ci racconta e svela ancora qualcosa, assisteremo ad uno spettacolo unico che ha riscosso grandissimo successi ovunque sia approdato. È un onore ospitare da noi ballerini di questa caratura. Vi invito a non perdere questo spettacolo e mi rivolgo in particolare a chi pratica la danza (nelle varie forme) qui in città, credo che per loro, in particolare, sia veramente un’opportunità unica».

«Questo progetto è il risultato di un laboratorio creativo che valorizza i giovani talenti e intesse un legame tra passato e presente – spiegano i promotori -. È una ricerca di nuove forme capaci di restituire allo spettatore la potenza evocativa di un mito intramontabile, spogliandolo del superfluo per arrivare all’essenza del corpo».

Sul palco, un ensemble di tredici interpreti darà vita alla narrazione: Claudia Cavalli, Vito Leone Cassano, Gaia Stanghellini, Francesco Ayrton Lacatena, Samuel Puggioni, Andrea Bettaglio, Roberto Vitelli, Niccolò Basile, Erica Di Carlo, Antonella Piazzolla, Matilde Corni, Gabriel Vassilli Biondini e Dario Napolitano.

I testi sono curati da Katia Scarimbolo, mentre i costumi portano la firma di Maria Pascale. Un team artistico d’eccellenza che conferma la qualità della programmazione fasanese, pensata per offrire al pubblico esperienze teatrali di respiro nazionale.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online sui circuiti autorizzati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano