Si terrà il 10 maggio a Francavilla Fontana, il Caffè Filatelico dedicato alle mamme, per l’occasione sarà possibile acquistare i prodotti filatelici correlati.

Dalle 9 alle 12 presso l’ufficio postale di Francavilla Fontana, in piazza Guglielmo Marconi 45 , i referenti aziendali e i nostri clienti daranno vita alla manifestazione. Con l’occasione verrà allestito un tavolo espositivo a tema.

La Festa della Mamma è da sempre un’occasione per celebrare un legame speciale. Come da tradizione in questo giorno si celebrerà l’amore, il sacrificio e il ruolo insostituibile che le madri rivestono nella vita di ciascuno di noi.

Poste Italiane festeggia anche quest’anno in provincia di Brindisi la Festa della Mamma con due colorate cartoline filateliche. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Le cartoline, in formato standard e puzzle dal titolo “Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte”, possono essere acquistate online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia dove dal 5 al 12 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è possibile consultare il sito filatelia.poste.it/index.html.