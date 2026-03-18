Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo 2026, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella zona dell’aeroporto, lungo la strada per Betlemme, a seguito dell’incendio di un’autovettura.
L’intervento dei pompieri ha consentito di domare rapidamente le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori rischi. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti di competenza per chiarire le cause del rogo.
Mar 18, 2026 Posted news
A fuoco auto nei pressi dell’aeroporto. Intervengono i Vigili del Fuoco
Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo 2026, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella zona dell’aeroporto, lungo la strada per Betlemme, a seguito dell’incendio di un’autovettura.