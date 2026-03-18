Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo 2026, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella zona dell’aeroporto, lungo la strada per Betlemme, a seguito dell’incendio di un’autovettura.

L’intervento dei pompieri ha consentito di domare rapidamente le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori rischi. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti di competenza per chiarire le cause del rogo.