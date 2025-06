Paura nella notte in via Appia. Intorno alle 3:30 una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta al civico 229 per domare un incendio divampato all’interno del locale commerciale, “Amor di Latte”, una rivendita di latticini con annessi macchinari per la produzione.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, che hanno causato danni agli arredi e al materiale presente all’interno, sarebbero partite da un possibile guasto di natura elettrica. Al momento, però, non si esclude alcuna altra ipotesi: sul posto, insieme ai pompieri, è intervenuta anche una volante della Polizia, che ha avviato gli accertamenti del caso.

Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, il rogo è stato rapidamente circoscritto, evitando il coinvolgimento di attività limitrofe o di persone.