Prosegue la nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”.

Domenica 22 marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si terrà il terzo appuntamento concertistico dal titolo “Vivaldi e Haendel: baci e ombre del ‘700” dell’Amoroso Duo. La formazione è composta dalla violinista Senka Slipac e dal fisarmonicista Vehbija Hodžiće, entrambi provenienti dalla Bosnia-Erzegowina ed allievi laureandi del Conservatorio di Musica di Stato “Santa Cecilia” di Roma. Il Concerto è organizzato a seguito di un importante e recente protocollo di intesa stipulato dallo stesso Conservatorio “Santa Cecilia” e dalla A.Gi.Mus. Nazionale.

Il duo è dedicato all’esplorazione dell’espressione della musica da camera attraverso la fusione tra la tradizione classica e gli approcci contemporanei, con un repertorio che spazia dal barocco e dal classicismo alla musica contemporanea, includendo anche arrangiamenti ispirati a motivi folkloristici e al tango. A livello internazionale, ha conseguito risultati di rilievo in competizioni di prestigio. Il loro approccio interpretativo si distingue per chiarezza espressiva, precisione tecnica e un forte senso del dialogo musicale. Attualmente sono studenti del biennio accademico presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove continuano a sviluppare e consolidare la propria visione artistica.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al seguente link:

https://forms.gle/CoZGnfmKxgo6LwJB8

Per info: www.agimusfrancavilla.com

UFFICIO A.GI.MUS. FRANCAVILLA FONTANA