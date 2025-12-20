Latiano si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica, della tradizione e della solidarietà con il Concerto di Santo Stefano – serata di solidarietà, organizzato dall’associazione Pro Loco con il patrocinio della Città di Latiano.

L’evento, in programma nella serata di Santo Stefano, presso la chiesa di S. Antonio alle ore 19, unisce il valore culturale della musica popolare alla dimensione comunitaria della condivisione e dell’aiuto concreto. Durante la serata sarà infatti possibile contribuire con offerte libere che saranno interamente devolute alla Caritas di Latiano, a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà del territorio.

Protagonisti del concerto saranno Carlo Muratori e il suo ensamble, interpreti di un prezioso lavoro di recupero e rilettura dei canti natalizi della tradizione popolare siciliana. Un patrimonio musicale che affonda le sue radici nel mondo degli antichi cantastorie e suonatori itineranti, figure che, nei giorni dell’Avvento, attraversavano borghi e campagne portando novene, racconti e musiche nelle case, rendendo il Natale un rito collettivo e profondamente condiviso. Il concerto ripropone gli antichi canti che narrano il viaggio e le difficoltà che ha dovuto affrontare la Sacra Famiglia fino alla Natività, alternando parola, musica e racconto. Non è una semplice operazione nostalgica, ma una rilettura creativa e consapevole, capace di restituire vitalità a un mondo sonoro quasi scomparso, grazie alla competenza musicale e alla sensibilità culturale di Carlo Muratori, da anni impegnato nello studio e nella valorizzazione delle tradizioni orali siciliane.

La serata di Santo Stefano diventa così un’occasione preziosa per ritrovarsi come comunità, ascoltare storie e suoni antichi che parlano ancora al presente e trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Un Natale che non è solo memoria, ma attenzione all’altro, condivisione e speranza.

Info: Pro Loco Latiano – Via Santa Margherita 91, Latiano (BR)

📞0831729330

Instagram: ProLoco Latiano