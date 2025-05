Ieri, con grande partecipazione e interesse, ha preso ufficialmente il via a San Michele Salentino la Scuola di Formazione Politica di Forza Italia, un progetto ambizioso e innovativo, pensato per formare i cittadini, soprattutto i più giovani, ad una politica fatta di competenza, responsabilità e conoscenza delle istituzioni.

Alla presenza dell’on. Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, si è svolta la prima lezione sul tema: “Lo Stato: concetto di Stato, attività di Governo e attività di amministrazione. Enti Pubblici Territoriali”. Un approfondimento fondamentale per comprendere le basi del funzionamento dello Stato e delle sue articolazioni.

La Scuola, promossa dalla sezione locale di Forza Italia guidata dal segretario cittadino Francesco Zecchino, rappresenta un segnale chiaro: “basta improvvisazione, la buona politica nasce dalla preparazione”.

Come segretaria provinciale di Forza Italia, Laura De Mola ha espresso “grande soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa, che si colloca in una visione più ampia del nostro partito: coltivare una nuova classe dirigente all’altezza delle sfide di oggi e di domani. È questo l’unico modo per ridare credibilità alla politica e fiducia ai cittadini”.

La Scuola proseguirà fino al 18 luglio, con otto lezioni che affronteranno temi centrali come il bilancio comunale, i poteri dello Stato, la Costituzione e la comunicazione politica, e si concluderà con un evento pubblico in Piazza Marconi, dal titolo “Riflettori in Piazza – Dialogo nel salotto pubblico: Politici e Cittadini insieme”.

“Ringrazio tutti coloro che stanno contribuendo al successo di questo percorso – conclude la segretaria provinciale – a partire dai relatori, dall’organizzazione locale e da tutti i partecipanti”.