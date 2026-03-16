La compagnia Parteciparte presenta due laboratori intensivi condotti dall’artista teatrale interdisciplinare palestinese Hanin Tarabay, dedicati a narrazione, teatro partecipativo e Teatro dell’Oppressa.

VOCI E STORIE – Laboratorio di narrazione e teatro per donne

Sabato 28 marzo 2026

10:00 – 18:00

Ex Fadda, San Vito dei Normanni

Costo: € 20,00

Un laboratorio esperienziale di una giornata pensato per donne, in cui le partecipanti esploreranno le proprie storie personali attraverso narrazione, espressione corporea e teatro partecipativo. Ispirato al Playback Theatre e al Teatro dell’Oppressa, il percorso consente di trasformare le storie in scene vive e sperimentare il potere dell’ascolto collettivo e della creatività.

Info e iscrizioni: claudia@parteciparte.com

ATTIVISMO CONSAPEVOLE – Laboratorio di Teatro dell’Oppressa

Domenica 29 marzo 2026

10:00 – 18:00 (pausa pranzo condivisa)

Casa di quartiere “Parco Buscicchio”, Brindisi

Costo: € 25,00

Rivolto a docenti, educatorə, attivistə, operatorə sociali e chiunque desideri interrogarsi sul significato dell’impegno sociale, questo laboratorio utilizza strumenti del Teatro dell’Oppresso, storytelling e Playback Theatre per riflettere sui propri valori, allenare resilienza, prevenire il burnout e costruire comunità sane e solidali.

Le pratiche proposte si ispirano anche alle esperienze di resistenza nate in Palestina. Non è richiesta alcuna esperienza teatrale.

L’evento è organizzato da PartecipArte in collaborazione con Legami di Comunità, Scuola per la Palestina, Associazione Moè, Associazione Io Donna, Comitato contro il genocidio del popolo palestinese, contro il riarmo per la pace.

Chi conduce

Hanin Tarabay, artista teatrale interdisciplinare, raccontastorie e formatrice palestinese, con oltre vent’anni di esperienza di lavoro con comunità in Palestina e in Europa, guiderà entrambe le giornate offrendo un approccio esperienziale e partecipativo.

Iscrizioni: https://form.jotform.com/260603206432041

Un’occasione unica per sperimentare il potere del teatro come strumento di espressione, ascolto e trasformazione personale e sociale.