L’estate partirà a gonfie vele in riserva grazie alla collaborazione tra il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e Worldrise, organizzazione no profit impegnata nella conservazione del mare. Il 7 e l’8 giugno arriva Festivalmar, due giornate di eventi gratuiti adatti a tutti tra escursioni, musica e divulgazione scientifica.

“Un evento di inizio estate dedicato al mare, alle sue meraviglie e alla straordinaria biodiversità delle nostre coste, protette e conservate da una gestione virtuosa – ha sottolineato l’assessora all’Ambiente della Regione puglia, Serena Triggiani -. In un momento storico in cui il cambiamento climatico e la presenza antropica minacciano gli ecosistemi marini, è essenziale promuovere una cultura della sostenibilità e dell’educazione ambientale, in linea anche con la nostra Strategia regionale di sviluppo sostenibile. Il nostro mare, un immenso patrimonio naturale, merita la nostra attenzione e protezione. E iniziative come questa che presentiamo, volte alla sensibilizzazione collettiva, sono fondamentali per risvegliare le coscienze e incoraggiare una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente costiero e non solo. Ma, ne siamo certi, serve anche un’azione politica decisiva: aumentare le aree protette non è solo una scelta saggia, ma una necessità urgente. Il Regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law) ci offre una guida preziosa in questo senso, ponendo la tutela degli ecosistemi al centro delle politiche ambientali. Intraprendere azioni di ripristino significa prendere consapevolezza dell’alterazione che abbiamo causato all’ambiente e assumerci la responsabilità di riportarlo a una condizione più vicina a quella originaria. Non possiamo ignorare l’impatto devastante dell’inquinamento, della pesca eccessiva e dei cambiamenti climatici. Grazie agli organizzatori – ha concluso Triggiani – e a tutti coloro che, sono certa, renderanno questi appuntamenti un’esperienza immersiva suggestiva, in grado di ispirare ciascuno di noi ad azioni concrete, anche quotidiane, in difesa della biodiversità marina e a salvaguardia delle coste. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per le prossime generazioni, dove il mare e le aree costiere tornino a essere fonte di benessere”.

“È con grande entusiasmo che oggi presentiamo presso il Palazzo della Regione Puglia le innumerevoli attività che ci vedranno impegnati sul campo tra pochi giorni – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta – siamo grati a Worldrise per aver scelto di portare il proprio know how a Torre Guaceto. Si può imparare a rispettare, divertendosi. La nostra comunità e i turisti, già presenti in gran numero nel Brindisino, potranno vivere gratuitamente esperienze indimenticabili di grande valore culturale”.

Realizzato con il supporto di The Plum Foundation e con il patrocinio di Regione Puglia e del Comune di Carovigno, Festivalmar è un invito a vivere il mare attraverso esperienze che uniscono natura, arte, musica e scienza.

Si parte sabato 7 giugno all’alba, con il concerto del pianista Cesare Picco sulla spiaggia di Punta Penna Grossa. La giornata proseguirà con attività gratuite per ogni età: snorkeling, yoga vista mare, mostre d’arte, come quella dell’artista ambientale Vladana Vujošević, e performance di arte figurativa. In serata, il festival si sposterà a Carovigno, nella corte del Castello Dentice di Frasso, con il concerto di Renzo Rubino, “Cosa direbbe Lucio”, un omaggio a Lucio Dalla tra piano e voce.

Le attività continuano domenica 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, con altrettante esperienze gratuite in natura a Torre Guaceto. Grande chiusura a Carovigno con un aperitivo scientifico che porterà in città voci del mondo della ricerca e dell’arte, con Porto Rubino e Yeast Photo Festival, seguito da un live set di musica.

“Con Festivalmar la terra di Brindisi, e Carovigno in particolare, torna al centro dell’attenzione aprendo una stagione estiva che si preannuncia fortemente attrattiva per i turisti – ha detto Alessandro Leoci, consigliere delegato del presidente Emiliano per le Politiche in favore delle persone giovani e degli adolescenti -. Due giorni di iniziative, che avranno al centro Torre Guaceto con le sue spiagge, che hanno anche l’obiettivo di lanciare messaggi di buone pratiche ambientali e di inclusione sociale. Come Regione si tratta di due tematiche a cui prestiamo molta attenzione e per le quali non ci stancheremo mai di lavorare. Se tutto questo incrocia anche il turismo, allora la formula è vincente.”

“Grazie a questa iniziativa ad ampio respiro riusciremo ad avvicinare la cittadinanza ed i turisti al tema della tutela del mare e della natura in generale – hanno dichiarato l’assessore alla Cultura, Sabrina Franco e la consigliera Antonella Lacamera del Comune di Carovigno -, porteremo questo nodo cruciale per lo sviluppo sostenibile del territorio oltre i confini dell’area protetta di Torre Guaceto. La riserva è per noi ispirazione e parte integrante della nostra storia e del nostro futuro, sempre più green”.

Non solo. A fare da cornice all’intero weekend sarà il Campus AMP, un progetto di Worldrise alla sua terza replica, che dopo la Sardegna arriva per la prima volta in Puglia, nell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto, con il contributo dei fondi 8xmille dell’Unione Buddhista Italiana. Dal 2 giugno, 8 neolaureati in discipline scientifiche selezionati da Worldrise e provenienti da tutta Italia parteciperanno ad una settimana immersiva di formazione teorica-pratica in riserva. L’obiettivo è formare una nuova generazione di professionisti, capaci di guidare la transizione verso una reale tutela del patrimonio marino.

“Per raggiungere l’obiettivo fondamentale di proteggere almeno il 30 percento del nostro mare entro il 2030, è necessario lavorare insieme: Istituzioni, organizzazioni, comunità locali. Con il Campus AMP formiamo giovani professionisti che saranno protagonisti di questo cambiamento e con Festivalmar invitiamo tutti a diventare parte attiva di una trasformazione culturale. Tutto questo, a Torre Guaceto, si inserisce in un momento cruciale per il territorio che si candida a diventare Riserva della Biosfera MAB UNESCO: un riconoscimento internazionale che ci ricorda quanto sia importante proteggere, ma anche vivere, il mare in m

odo sostenibile e consapevole” ha dichiarato Mariasole Bianco, esperta di conservazione dell’ambiente marino e presidente di Worldrise.

Il programma completo di Festivalmar è consultabile al link: https://drive.google.com/file/d/1N4PbtziWDHwvQVj_CqTy1_r8mVzNnmxY/view

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma occorre registrarsi cliccando sui link ipertestuali presenti all’interno del programma.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO