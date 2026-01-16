Gold Sponsor della società biancoazzurra, il Gruppo A2A accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante la serata, per un match importante da vincere e rilanciare le proprie ambizioni di aggancio al vertice del campionato di Serie A2.

Gruppo A2A Quotata in Borsa, con circa 15.000 dipendenti, A2A è il primo player in Italia nell’ambito dell’economia circolare e per il teleriscaldamento e il secondo operatore energetico nazionale per capacità installata ed energia elettrica distribuita. Il Gruppo gestisce la generazione, vendita e distribuzione di energia, la vendita e distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi intelligenti per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato. La strategia di A2A è basata sui due pilastri dell’economia circolare e della transizione energetica ai quali è destinato un piano di investimenti da 23 miliardi di euro al 2035 che coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all’autonomia energetica del Paese. Anche quest’anno, il Gruppo conferma il proprio impegno nel mondo della pallacanestro italiana. Per A2A, lo sport rappresenta uno strumento di crescita, integrazione e benessere collettivo: valori che si allineano con il suo impegno come Life Company nel contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente che le circonda.

Queste le dichiarazioni alla vigilia del match di Piero Bucchi, head coach Valtur Brindisi: “Non eravamo fenomeni dopo aver vinto di venti punti in casa con Verona e non siamo scarsi dopo aver perso di dieci punti a Cremona. Dobbiamo prendere definitivamente consapevolezza e innescare la marcia giusta imparando a gestire la pressione di dover vincere a tutti i costi e non poter sbagliare approccio alla partita. Questo è un gruppo solido, non c’è svogliatezza o superficialità ma occorre durezza mentale ai massimi livelli. Lo abbiamo provato sulla nostra pelle, ci siamo scottati più volte fuori casa ma ora bisogna mettere in campo tutto ciò che abbiamo imparato dalle sconfitte. A partire dalla prossima in casa con Milano”.

Palla a due sabato 17 gennaio alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

Tesserato in settimana l’atleta Andrea Mabor Dut Biar, al rientro in gruppo dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi dal suo arrivo a Brindisi.

Ex della partita: Alessandro Gentile, arrivato in corsa durante la stagione 2021/22 autore di tredici presenze in biancoazzurro di cui nove partite in doppia cifra realizzativa; Lorenzo Maspero, in forza all’Urania Milano nell’ultima positiva stagione sportiva a 5.8 punti e 3.6 assist in oltre 22 minuti di media a partita.

La partita sarà trasmessa sabato 17 gennaio in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Il botteghino del palasport sarà aperto dalle ore 19:00 per la vendita dei tagliandi disponibili.

Valtur Brindisi & A2A insieme per una serata di grande sport!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi