“Acquista in città” L’Associazione Pani e Pesci, che riunisce i ristoratori brindisini, invita i cittadini a sostenere l’economia territoriale messa in ginocchia dall’Emergenza Sanitaria. Campagna di sensibilizzazione a favore degli operatori commerciali locali.

L’ Associazione dei ristoratori Brindisini, Pani e Pesci, in un periodo luttuoso sul piano sanitario, difficile sul piano sociale, disastroso sul piano economico, causa Covid 19,

INVITA

i cittadini di Brindisi, a sostenere, con i loro acquisti, la già fragile economia locale evitando di fare acquisti attraverso la rete con la certezza di far arricchire i pochi colossi che dominano la scena mondiale.

Gli operatori commerciali locali li conosciamo perché ci mettono la faccia, perché frequentiamo i loro negozi, perché ci sanno consigliare, perché respiriamo la stessa aria, perché condividiamo, in tutti i suoi aspetti, la vita della nostra invidiata città.

Il nostro qualificato gesto di solidarietà, per questo Natale, è sostenere le attività locali.

Auguri di buone feste.

Associazione PANI E PESCI.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per l’Associazione Pani & Pesci – Brindisi