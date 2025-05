Martedì 3 giugno alle 12.30 nel Parco Augelluzzi di San Michele Salentino, si terrà l’inaugurazione delle nuove attrezzature per il fitness all’aperto, nell’ambito del progetto di invecchiamento attivo “Active Ageing & Outdoor Fitness”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Asl Brindisi e il Comune di San Michele Salentino, con l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere nella terza età attraverso l’attività fisica all’aperto. All’evento interverranno il sindaco Giovanni Allegrini, il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, e per il Dipartimento di prevenzione il direttore Stefano Termite e Francesco Paolo Bianchi.

La benedizione delle attrezzature sarà affidata all’amministratore parrocchiale don Roberto Ligorio. Il progetto, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi tramite la UOSD Epidemiologia, prevede la costituzione di un gruppo di lavoro aziendale formato da professionisti che contribuiranno alla creazione di una Rete provinciale per incentivare l’attività motoria tra gli anziani. L’iniziativa si inserisce nel programma promosso dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale numero 16/2019, volto a valorizzare l’invecchiamento attivo e la buona salute attraverso azioni integrate di prevenzione, educazione sanitaria e inclusione sociale, con particolare attenzione alle patologie croniche e all’adozione di stili di vita sani.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI