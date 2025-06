Si è concluso il programma di interventi finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Il progetto, avviato nel 2021 sotto la precedente amministrazione, ha interessato l’area adiacente allo Stadio comunale “Franco Fanuzzi”, nel rione Casale.

Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di un’area verde di 7.500 mq, con essenze arboree autoctone, in prossimità del parcheggio riservato ai tifosi ospiti. È stata inoltre rimossa la pavimentazione in conglomerato bituminoso, sostituita con una nuova pavimentazione permeabile su una superficie di circa 3.000 mq. Completano il progetto i sistemi di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla copertura della tribuna centrale (circa 1.215 mq) e dagli spogliatoi (circa 800 mq), convogliate in una vasca sotterranea destinata all’irrigazione del campo da gioco.

“Gli interventi appena conclusi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – vanno in direzione di una città moderna, rispondente alle esigenze imposte dai cambiamenti climatici e sempre più attenta alla tutela dell’ambiente”.