La città di Brindisi piange la scomparsa del professor Brizio Tommasi, figura molto conosciuta nel mondo scolastico e sportivo locale, docente di educazione fisica e per anni punto di riferimento per la promozione dello sport tra i giovani.

Nato a Brindisi, Tommasi ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla scuola. È stato insegnante di educazione fisica negli istituti della provincia, distinguendosi per l’impegno educativo e per la capacità di trasmettere ai ragazzi i valori dello sport.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile e coordinatore provinciale dell’educazione fisica presso il Provveditorato agli Studi di Brindisi – oggi Ufficio scolastico provinciale – occupandosi dell’organizzazione delle attività sportive scolastiche e del coordinamento dei docenti del settore.

Nel corso degli anni ha seguito e promosso numerose iniziative dedicate agli studenti, tra cui l’organizzazione dei giochi sportivi studenteschi, la diffusione della pratica sportiva nelle scuole e i rapporti con federazioni e associazioni sportive del territorio.

Grande appassionato di calcio fin da giovane, fu anche arbitro di calcio, esperienza che contribuì a rafforzare il suo legame con il mondo dello sport. Parallelamente coltivò l’interesse per l’informazione sportiva, collaborando con diverse testate, tra le quali Guerin Sportivo e Agenda Brindisi, raccontando eventi e protagonisti della vita sportiva cittadina.



Accanto all’attività didattica e organizzativa, Tommasi ha coltivato anche un impegno sindacale nel sindacato scuola SNALS, partecipando alla tutela e alla rappresentanza dei docenti e del personale scolastico.



Per il suo impegno civile e professionale, Tommasi era stato insignito nel 1994 dell’onorificenza di Ordine al Merito della Repubblica Italiana con il grado di Cavaliere, conferita il 27 dicembre su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Tommasi è stato inoltre per diversi anni presidente dell’Associazione Stelle al Merito Sportivo, sodalizio che riunisce personalità premiate per il loro impegno nello sport.

Con la sua scomparsa Brindisi perde un educatore, un dirigente sportivo e un appassionato testimone della vita sportiva locale, che ha contribuito per decenni alla crescita dello sport nelle scuole e alla diffusione dei suoi valori tra generazioni di studenti.

I funerali si terranno domani, sabato 7 marzo presso la Chiesa del Quartiere Bozzano.