La Polizia di Stato di Brindisi ha portato a termine un’importante operazione di prevenzione e contrasto al crimine, deferendo all’Autorità Giudiziaria due individui responsabili di un tentato furto e di un individuo per furto ai danni di passeggeri dell’aeroporto. Le operazioni sono frutto di indagini rapide e mirate, avviate a seguito di un episodio che si è verificato durante una nottata in aeroporto.

Nella notte, le telecamere di sorveglianza dell’area parcheggio a pagamento dell’aeroporto avevano registrato un tentativo di furto di una Fiat 500 Abarth, ad opera di due uomini in sella a uno scooter. A seguito di accertamenti e grazie a un’attenta attività di pattugliamento, gli operatori della Polizia di Frontiera hanno notato due individui che si aggiravano sospetti vicino a un altro scooter, cercando di osservare con insistenza le autovetture parcheggiate. Durante il controllo, uno dei due ha tentato di fuggire, abbandonando sul posto un marsupio contenente attrezzi da scasso e altri oggetti utili per compiere furti. L’operazione ha portato al sequestro di arnesi da scasso e di attrezzature professionali per la diagnostica auto, nascoste nel bauletto dello scooter. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Il secondo episodio ha visto la denuncia di un furto da parte di un passeggero che, durante il controllo di sicurezza all’aeroporto di Brindisi, aveva visto sparire il suo Apple Watch. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e al confronto con i dati delle carte d’imbarco, la polizia è riuscita a identificare l’autore del furto originario di un comune in provincia di Varese. A seguito di una perquisizione, l’orologio è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Il soggetto è stato denunciato per furto aggravato.

Questi due episodi evidenziano l’efficacia dell’azione investigativa e preventiva della Polizia di Frontiera di Brindisi, che continua a monitorare costantemente l’aeroporto per garantire la sicurezza dei passeggeri e contrastare atti criminali all’interno e nei dintorni della struttura.