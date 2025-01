Nelle scorse ore si sono concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori per il potenziamento dello Stadio comunale in vista dei Giochi del Mediterraneo.

“Grazie ai Giochi del Mediterraneo – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – la nostra Città ha ottenuto finanziamenti per 6,5 milioni di euro che ci consentiranno di potenziare le nostre due più importanti infrastrutture per lo sport, lo stadio e il palazzetto, e di dotare la Città di oltre 700 parcheggi a ridosso del centro cittadino. Si tratta di un percorso virtuoso che impatterà sulla qualità della vita dei residenti nei quartieri e di cui beneficerà l’intera comunità.”

Al termine dei lavori, che prevedono un investimento da 4,1 milioni di euro interamente stanziati dal Governo Nazionale per il tramite della struttura commissariale presieduta da Massimo Ferrarese, lo stadio sarà dotato di una gradinata coperta con 1575 nuovi posti a sedere che porteranno la capienza dell’impianto a 4.764 spettatori.

Il progetto prevede, inoltre, la rimozione delle barriere visive, la sostituzione della copertura esistente nella tribuna est, soluzioni per il contenimento dell’inquinamento sonoro, il potenziamento degli impianti per la produzione di energia, nuovi servizi igienici e abbattimento delle barriere architettoniche.

“In pochissimo tempo – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – l’Ufficio tecnico è riuscito ad affidare i lavori per la realizzazione di un’opera pubblica fondamentale non solo per il calcio cittadino. Al termine dei lavori Francavilla Fontana avrà uno stadio con una capienza di quasi 5 mila spettatori idoneo ad ospitare competizioni di livello. Un biglietto da visita importante per la nostra Virtus Francavilla che speriamo di rivedere presto nelle categorie che le competono.”

La nuova vita dello stadio sarà completata dalla realizzazione di un grande parcheggio in via Madonna delle Grazie che potrà accogliere 472 auto e 96 motocicli e che sarà anche al servizio dell’ospedale Dario Camberlingo.

“Per la realizzazione dei parcheggi – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo apposto il vincolo preordinato all’esproprio, atto necessario per acquisire i terreni. L’obiettivo è favorire l’intermodalità e alleggerire il traffico nel centro cittadino così come previsto dal PUMS e dal PUG.”

Comune di Francavilla Fontana