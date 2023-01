Giovedì 19 Gennaio alle 18, 30, si terrà a Brindisi, presso Nervegna Caffè Letterario, in via Duomo 20, “l’esposizione fotopittorica” Virginia Frigione e Diego Quarta dal titolo “semiOmbre”.

L’evento sarà accompagnato da una presentazione e un discorso condiviso in compagnia di Roberto Covolo e, a seguire, dal consueto aperitivo Happy Hour del 19 del mese con le selezioni musicali di Veliero.

semiOmbre è un progetto frutto della fusione del lavoro di Virginia e Diego e nasce dall’esigenza di miscelare e fondere il Segno in una visione fotografica veicolata dalla fusione delle ombre e delle luci, prive di evidenza e forza se a sé stanti.

Il “semio” funge da collante visuale e comunicativo delle opere fotografiche apportando continuità alle forme ed al buio già identitario, usufruendo di quest’ultimo per fondersi, attribuendone un’estensione, ed al contempo, una dispersione delle figure.

Il progetto nasce spontaneamente durante il lockdown del 2020, per valorizzare la riappropriazione del TEMPO, tra una selezione fotografica mirata ed istintivi tratti calligrafici effettuati con vari strumenti.