Un viaggio nella memoria cittadina e nella storia sociale del secondo Novecento ha animato, nella mattinata del 26 maggio, l’auditorium del Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, dove si è tenuto l’incontro con Giuseppe Marchionna, autore del libro “I figli della Montecatini”.

Alla presentazione hanno preso parte le classi terze dell’Istituto, protagoniste di un’intensa esperienza di riflessione civile e culturale. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, l’incontro è stato moderato dalla prof.ssa Fanciullo, che ha guidato il dialogo con l’autore offrendo spunti di approfondimento e confronto su temi centrali per la formazione degli studenti: il senso della memoria storica, il rapporto tra individuo e comunità, la trasformazione urbana e industriale della città di Brindisi nel corso del tempo.

Il libro di Marchionna si configura come un romanzo generazionale, a metà strada tra testimonianza personale e racconto corale, unendo la dimensione privata della memoria familiare a quella pubblica della storia collettiva. Sullo sfondo, la Brindisi della Montecatini, simbolo di un’epoca di sviluppo, speranze e contraddizioni, che oggi diventa occasione di analisi e consapevolezza per le nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro, l’autore ha rivolto un messaggio diretto ai ragazzi, individuandoli come i destinatari ideali dell’opera, poiché portatori della responsabilità di custodire il passato per comprenderlo e superarlo. Le sue parole hanno invitato gli studenti a riflettere sul valore del ricordo e sul compito civile della narrazione.

Gli studenti hanno partecipato con attenzione e coinvolgimento, ponendo domande all’autore e condividendo riflessioni che hanno arricchito il dibattito.

La Dirigente scolastica ha ringraziato Giuseppe Marchionna per la disponibilità e la passione con cui ha saputo rendere viva la coscienza del passato di una comunità e trasformarla in un racconto capace di parlare anche al presente.

Come sempre, il Liceo Classico Marzolla si conferma presidio di cultura e formazione critica, promuovendo iniziative di alto profilo che offrono agli studenti l’occasione di incontrare autori, confrontarsi con la contemporaneità e coltivare uno sguardo consapevole verso la storia e il futuro.