Il territorio brindisino sta vivendo un passaggio storico, forse il più profondo degli ultimi decenni: la progressiva uscita dal carbone e dal petrolio e l’ingresso sempre più marcato nella transizione ecologica.

Un cambiamento epocale che impone una rigenerazione non solo industriale, ma soprattutto umana e professionale.

È in questo contesto che si inserisce l’iniziativa dell’ente di formazione Boris Pasternak, che avvia a Brindisi nuovi corsi dedicati alla Green Economy, pensati per formare lavoratori in grado di affrontare le sfide del futuro sostenibile.

I corsi sono gratuiti, durano 40 ore e prevedono un’indennità di frequenza di 5 euro l’ora, per un totale di massimo 200 euro complessivi. Sono rivolti a tutti gli iscritti al Centro per l’Impiego con Patto di Servizio Attivo, anche a chi è già inserito o ha partecipato in passato a percorsi GOL.

UN’OPPORTUNITÀ CHE GUARDA AL DOMANI!

«Brindisi sta cambiando. Non possiamo pensare a una riconversione energetica e produttiva senza accompagnarla con una riconversione delle competenze» – spiega il direttore dell’Ente Boris Pasternak. – «La formazione è la leva più concreta per fare in modo che il cambiamento non lasci indietro nessuno».

Abbiamo intervistato il direttore dell’Ente di Formazione Boris Pasternak, promotore dell’iniziativa.

Perché puntare sulla Green Economy proprio qui, a Brindisi?

«Perché Brindisi è uno dei territori simbolo della transizione. Qui si stanno spegnendo le grandi centrali a carbone e si stanno aprendo spazi per nuovi insediamenti produttivi sostenibili. Questo comporta la nascita di nuove professioni e la necessità di competenze aggiornate. Noi vogliamo che i cittadini siano pronti a raccogliere questa sfida, e che non siano costretti ad andare via per trovare lavoro qualificato».

In cosa si distinguono questi corsi rispetto ad altre offerte formative?

«Nella loro accessibilità reale. Sono aperti a tutti gli iscritti al Centro per l’Impiego con Patto di Servizio Attivo, anche a chi ha già frequentato altri corsi GOL. Inoltre, prevedono una indennità per il tempo dedicato alla formazione Non è una semplice lezione in aula: è un investimento su sé stessi, che va sostenuto in ogni modo».

Avete già avuto riscontri da parte della comunità locale?

«Sì, e sono molto incoraggianti. In pochi giorni abbiamo ricevuto diverse richieste di iscrizione. C’è una forte domanda di formazione concreta, legata al lavoro vero. La nostra proposta si inserisce in questa esigenza: dare risposte immediate e costruire prospettive durature. Se ci sarà richiesta, siamo pronti ad attivare più edizioni»

I corsi sulla Green Economy promossi da Pasternak rappresentano una risposta concreta al bisogno di futuro di un’intera comunità. Coniugano formazione gratuita, sostegno economico e visione sul cambiamento, dando forma a una vera e propria scuola di transizione per una Brindisi più verde.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare basta collegarsi al sito dell’ente e compilare il modulo online o chiamare i numeri dell’ente:

www.borispasternak.it/avviso-gol

Tel: 0831 1521506 – 340 7593129

E-mal: info@borispasternak.it

Indirizzo: Via Giovanni XXIII, 9 – Brindisi