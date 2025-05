A Torre Guaceto la bella stagione inizia in anticipo. Da domenica 1 giugno sarà possibile fruire del servizio parcheggio con navetta e del lido balneare, sostenendo così le attività di tutela portate avanti dall’Ente di gestione dell’area protetta che reinveste gli utili in natura.

“Siamo pronti a partire con l’estate 2025 con la consueta impronta etica che contraddistingue il nostro operato ed i servizi che offriamo ai visitatori – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, come ogni anno, faremo del nostro meglio per accogliere i tanti che apprezzano la riserva ed il suo enorme patrimonio incontaminato”.

L’area parcheggio videosorvegliata “Porta della riserva” sarà attiva ogni giorno dalle ore 8 alle 19.30 con spola in navetta verso la prima spiaggia utile, a Punta Penna Grossa. Il lido sarà, invece, operativo dalle 9 alle 19. I servizi sono prenotabili online https://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/it/fruizione/visitare-torre-guaceto/prenota-i-servizi-turistici-estivi

Gli utenti che vogliono visitare Torre Guaceto e le sue spiagge possono farlo con varie modalità:

-raggiungendo “Porta della riserva”, parcheggio (esterno all’area protetta) da 500 posti auto con servizi https://g.co/kgs/1iExs1D;

-arrivati presso il parcheggio, si può decidere di: fruire della navetta, percorrere a piedi o in bici il percorso segnalato di 1,2 chilometri che conduce alle spiagge di Punta Penna Grossa, o prenotando, attraverso la stessa app, entro le ore 19 del giorno precedente una bici a noleggio;

-godendo del servizio lido (ogni postazione prevede due lettini ed un ombrellone) o sostando in una delle spiagge incontaminate della riserva, facendo attenzione alla cartellonistica presente sul posto. Nelle spiagge contrassegnate quali zona A vige il divieto di balneazione in ragione delle norme di tutela, queste sono limitate alla laguna della torre aragonese e alle ultime due calette che precedono la torre, muovendo da Nord verso Sud.

Le persone con disabilità possono fruire gratuitamente della pedana solarium (attraverso prenotazione postazioni h); gli accompagnatori hanno diritto di prenotazione prioritaria delle postazioni lido a ridosso della pedana.

Nello stabilimento sono disponibili i servizi igienici ed il punto ristoro presso il quale poter assaporare piatti freddi a base dei prodotti bio dell’area protetta, presìdi Slow Food ed il vino etico prodotto da Cantine Risveglio e l’impresa sociale Autnotaut impegnata per l’inserimento lavorativo delle persone nello spettro autistico.

Si ricorda che è vietato: accedere all’area protetta con mezzi a motore e strumenti di cattura, come i retini; disturbare la fauna piccola e grande dell’area protetta (catturare granchi e pesci per poi reimmetterli in mare, prima di lasciare la spiaggia, non è un gioco, è tortura); introdurre droni; ascoltare musica attraverso strumenti di diffusione; portare con sé il proprio cane, perché con la sua sola presenza e odore spaventerebbe la fauna che abita Torre Guaceto e qui trova l’unico luogo sicuro in cui poter prosperare, come il fratino, specie a rischio di estinzione che nidifica in spiaggia.

Rispettando le semplici norme di buon senso e tutela dell’area protetta, si può godere della sua natura incontaminata, liberamente ogni

giorno dal mattino al tramonto.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO