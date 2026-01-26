La Provincia di Brindisi, attraverso il Servizio Politiche Sociali – Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, in collaborazione con enti e professionisti del settore, presenta il Piano di Formazione e Aggiornamento per l’anno scolastico 2025–2026, rivolto agli operatori impegnati nei servizi di integrazione scolastica.

Il percorso formativo si svolgerà presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, in via Annibale De Leo 3, e sarà articolato in nove incontri tematici da febbraio a maggio 2026, con l’obiettivo di rafforzare competenze educative, relazionali e specialistiche a supporto dei processi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il Piano si rivolge in particolare a educatori, assistenti alla comunicazione, docenti e operatori socio-sanitari, offrendo momenti di aggiornamento qualificato su tematiche centrali quali: l’assistenza educativa per l’inclusione, il neurosviluppo, il ruolo dei siblings, ADHD e DOP, i disturbi del comportamento, le traiettorie evolutive degli studenti con disabilità, l’educazione alla sessualità, fino ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Ad aprire il calendario formativo, il 2 febbraio 2026, sarà l’incontro dal titolo “Passi da funambolo. Equilibri instabili nell’assistenza educativa scolastica per l’inclusione”, con il contributo del prof. Andrea Fiorucci e della prof.ssa Stefania Pinnelli, docenti dell’Università del Salento ed esperti di pedagogia e didattica speciale.

Il percorso proseguirà con interventi condotti da professionisti altamente qualificati, tra cui il dott. Antonio Leo, neuropsichiatra infantile e direttore sanitario dell’Istituto Santa Chiara, la dott.ssa Giulia Piraino, psicologa e psicoterapeuta, e altri specialisti impegnati nei servizi di diagnosi, riabilitazione e supporto educativo.

Il Piano di Formazione rappresenta un’importante occasione di crescita professionale e confronto multidisciplinare, confermando l’impegno della Provincia di Brindisi nel promuovere una scuola sempre più inclusiva, competente e attenta ai bisogni educativi speciali.

Per il personale docente interessato all’iscrizione è disponibile un apposito modulo online al seguente link https://forms.gle/FhTanx6P5MvB8jHD8

Informazioni e contatti

Servizio Integrazione Scolastica Disabili – Provincia di Brindisi

Tel. 0831 565464

Email: brindisi@socioculturale.it