PROGRAMMA INIZIATIVE E ATTIVITÀ

Vigneti aperti con i vini di Tenute Lu Spada

Il vino è il protagonista del nostro progetto aziendale, una parte del quale è ormai realizzato (vigneti, showroom, punto vendita, uffici, spazi attrezzati tra il verde e a salvaguardia della biodiversità). La vicinanza dei nostri vigneti alla città e a una parte di essa di grande valore naturalistico come quella rappresentata dal Cillarese (canali, lago, parco) la vogliamo valorizzare e metterla a disposizione di Brindisi per un rapporto rinnovato con la sua campagna e la sua storia.

Le esperienze e le attività che Tenute Lu Spada svilupperà ruotano e ruoteranno sempre più attorno al vino ed alla vocazione vitivinicola del territorio di Brindisi.

Questa estate è nostra intenzione far vivere le esperienze in vigna in linea con le norme sanitarie in vigore.

Se la parola d’ordine è sicurezza e precauzione per difendersi dal Covid-19 non c’è luogo più sicuro della campagna e dell’aria aperta. Il ricambio materiale dell’aria, il distanziamento opportuno trovano in questi nostri spazi il dovuto e il necessario.

Facciamo quindi un passo ulteriore spostandoci dal concetto di “cantine aperte” a quello di “vigneti aperti”.

Le esperienze comprenderanno: passeggiate, percorsi guidati, cene tra i filari, aperitivi a bordo vigna, degustazioni all’aperto.

Il nostro intendimento rimane quello di far conoscere i segreti della viticoltura, la vocazione e la storia del territorio, il paesaggio e le geometrie dei vigneti attraverso percorsi guidati.

Calendario iniziative (date in via di definizione)

23 Luglio- “Sangue di quella terra” spettacolo teatrale di e con Fabrizio Saccomanno. Liberamente tratto dal libro “La guerra del vino” di Alfredo Polito e Valentina Pennetta

Tra il 27/28 Luglio- Cena tra i filari

Durante il plenilunio di agosto: Guardando le stelle alla scoperta del firmamento con i calici dei nostri vini

Presentazione del libro di Dario Stefàno sull’enoturismo

Un giorno della seconda metà di Agosto- Cena tra i filari

Alba tra le vigne aspettando la vendemmia con il pianoforte (Fine agosto primi di settembre)

Attività su prenotazione

A partire dal 21 Luglio- aperitivi al tramonto tra le vigne

Percorsi guidati tra le vigne e degustazione dei vini con frise e prodotti locali

Ogni Mercoledì-pomeriggio yoga con Maxime, seguito da un calice di vino

In programma per dopo l’estate:

Corsi di avvicinamento al vino

Laboratori- abbinamento dei nostri vini al cibo del territorio

Confronto sui vini di Brindisi: la storia, le caratteristiche, le potenzialità

I giorni della vendemmia:

Vendemmia solidale con la cooperativa Oltre l’orizzonte

Il vino e i bambini- dalla vendemmia alla pigiatura al mosto

Concorso fotografico sulla vendemmia