A partire da venerdì 13 giugno la stagione teatrale di Teatro In Pineta a Ostuni.

11 sono le Compagnie ospiti, 13 le serate in programma, oltre 40 gli artisti che si alterneranno sul nostro piccolo palcoscenico.

La rassegna “Giardini Animati” è giunta alla 11ª edizione e alla 5ª ed. Presso Teatro In Pineta.

Quest’anno il titolo della rassegna è “OLTRE”, oltre di noi, oltre lo sguardo, oltre i pregiudizi, oltre se stessi…

Ricca, varia ed avvincente sarà questa stagione, questo è l’obiettivo che la direzione artistica di Dario Lacitignola sì è prefissa.

Start venerdì 13 ore 21:00 con la restituzione del Laboratorio Teatrale “Il Gioco dell’Attore” condotto da Dario Lacitignola in collaborazione con Frey Faust, Francesca Pedullà e Manuela Martella dell’associazione “La Radice dei Viandanti”.

Sabato 21 giugno ore 21:00 ospitiamo la compagnia Baroni Rampanti di Milano che quest’anno ci porta L’Italica Madre, monologo della splendida Manila Barbati.

Poi ci fermiamo qualche settimana, per partecipare a due importanti rassegne la prima e Puglia Shocase, organizzata da Puglia Culture tra Martina Franca (Teatro Verdi), Cisternino (Teatro Paolo Grassi) e presso il Piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni (Valle d’Itria) dal 2 al 5 luglio. Poi dal 7 al 11 upRisingUp Festival presso gli spazi della Radice dei Viandanti Ostuni.

Noi poi riprendiamo il 14 Luglio con la seconda parte della rassegna che proseguirà fino a Settembre con la partecipazione all’Outsider Festival 2025, la nostra rassegna prosegue in parallelo alla rassegna che si svolgerà presso il Piccolo Anfiteatro Carlo Formigoni, come da tradizione.

Seguite il Teatro non fa male…

info e prenotazioni con msm whatsApp al +39 3475986360

o follettiefolli@gmail.com

A seguire, come da consuetudine, i nostri soci potranno dopo aver nutrito l’anima, nutrire anche il corpo e dissetare i pensieri, con i poetici piatti conditi da verdure in rima, preparati magistralmente dalla nostra attrice/poeta Renza Luxemburg ed innaffiati da un fresco nettare rosa, tutto a km 0…

Quindi non vi resta che prenotare il vostro posto, per passare insieme una splendida serata di teatro, buon cibo e buon vino!

“Folletti e Folli”

Dario Lacitignola

Sezione Teatro “Folletti e Folli ETS”

Contrada Camastra s.n.c. – 72017 Ostuni (BR)

www.follettiefolli.it / info@follettiefolli.it

follettiefolli@gmail.com / teatrofollettiefolli@gmail.com

+39 347 5986360