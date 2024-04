Parte oggi la seconda edizione del concorso pianistico internazionale organizzato dal Rotary Brindisi Valesio e dedicato al maestro Nino Rota, grazie al quale Brindisi ospiterà giovani talenti del pianoforte e giurati di diverse nazionalità. Le prove concorsuali, aperte al pubblico, si svolgeranno nella suggestiva location dell’ex Convento Santa Chiara, a partire da oggi, giovedì 25 aprile, fino a sabato 27, durante sessioni mattutine e pomeridiane divise per categorie e fasce d’età: i candidati hanno, infatti, tra i 5 e i 26 anni. Nella giornata di domenica 28 aprile, invece, sul prestigioso palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi, si svolgeranno le prove conclusive dei finalisti del ‘Premio Mozart’ che offre l’opportunità ai musicisti di esibirsi in un programma del grande compositore austriaco accompagnati dall’orchestra.

E sarà sempre il Teatro Verdi ad ospitare il concerto di gala conclusivo alle ore 19,00, con ingresso gratuito e prenotazione dei posti al seguente link http://rebrand.ly/GranGala

IL SINDACO DI BRINDISI

L’evento, patrocinato dal Comune di Brindisi, è stato presentato con la partecipazione del Sindaco della Città, Giuseppe Marchionna, il quale, oltre a portare i saluti istituzionali, ha evidenziato come il concorso internazionale rappresenti una significativa iniziativa culturale in vista della candidatura di Brindisi a capitale italiana della cultura per il 2027. “ Entro il 26 settembre – ha spiegato il Sindaco – dovremo garantire la consegna del dossier di candidatura e questi eventi, che ovviamente saranno ripresi all’interno del nostro documento, saranno rilanciati come iniziative continue che la città offre ai suoi giovani, e rappresentano per noi il punto di partenza di questa avventura che vedo sta entusiasmando gran parte della città. Questo progetto – ha detto ancora Marchienna – è un progetto di cambiamento sostanziale del modo di vedersi da parte di questa città, lo stesso G7, la stessa cena inaugurale che si terrà qui il 13 giugno, è un grande riconoscimento che ci arriva dal Presidente della Repubblica, che ringrazio ancora una volta pubblicamente, e dallo stesso governo e deve essere un segnale per tutta la città a crederci a credere nelle proprie risorse nelle proprie capacità, perché è di questo che in questo momento abbiamo bisogno, perché in questo progetto, che si vinca o che si perda, sarà un progetto che andrà avanti comunque, saremo o non saremo capitale italiana della cultura 2027. Questo straordinario sforzo di cambiamento culturale degli atteggiamenti, dell’approccio nei confronti di di ogni cittadino verso la città, sarà la vera bandiera del nostro cambiamento”.

IL PRESIDENTE RC BRINDISI VALESIO

Il presidente del Rotary club Brindisi Valesio, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un evento così importante, dall’amministrazione comunale alla fondazione ‘Nuovo teatro Verdi’ e tutti gli sponsor che hanno materialmente contribuito alla riuscita del concorso, ha voluto sottolineare che “L’iniziativa del Club si inserisce in quella che possiamo definire una Primavera della Cultura di Brindisi”. E continua: “Intendo dire che la Brindisi Post-Covid sta vivendo una stagione di rinascita culturale a tutto tondo, nella quale pubblico e privato collaborano e, nello stesso tempo, fanno a gara per dare ai giovani ed alla cittadinanza tutta occasioni di incontro e di arricchimento. In particolare – dice ancora Piceci – il concorso si propone di incentivare il confronto tra giovani talenti provenienti da diversi paesi del mondo, costituisce al contempo una significativa opportunità di promozione culturale del nostro territorio; in linea con quelli che sono i valori e le finalità del club Rotary che ha messo in campo tutte la proprie risorse organizzative, capacità e competenze per riportare a Brindisi un evento di respiro internazionale che coinvolgesse soprattutto le giovani generazioni”.

LA DIREZIONE ARTISTICA E IL COORDINAMENTO DELL’ORCHESTRA

A concludere la presentazione del concorso, la sua ideatrice e direttrice artistica, la professoressa Silvana Libardo che ha presentato una breve biografia dell’artista cui è dedicato il concorso: “

‘L’indimenticabile M° Nino Rota – spiega – è nato a Milano nel 1911 da una famiglia di musicisti; compositore, di adozione pugliese, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, insignito di importanti premi tra i quali il David di Donatello, vari Nastri d’Argento e il Premio Oscar per la migliore colonna sonora del film” il padrino”. Insegnò Solfeggio nel Liceo musicale di Taranto, a 26 anni, e Armonia e Composizione nel conservatorio N.Piccinni di Bari, dove in seguito fu eletto Direttore e continuò a svolgere la sua copiosa attività di compositore per circa 30 anni . Morì a Roma nel 1979 all’età di 67 anni. Oltre alle conosciutissime colone sonore composte per famosi registi tra i quali, Federico Fellini, Nino Rota compose anche molte opere importanti di vari generi musicali: opere sacre, opere sinfoniche , balletti opere liriche”. La professoressa Libardo ha poi presentato i componenti della giuria: “I componenti della Commissione giudicatrice sono concertisti e musicisti di chiara fama, conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero: Hubert Stuppner (Italia) nel ruolo di Presidente, pianista e compositore, è stato Direttore artistico del prestigioso Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni e Direttore del conservatorio di Bolzano; Antonio Salvemini (Italia), nel ruolo di vice presidente, pianista e compositore brindisino, vincitore di numerosi concorsi pianistici e del Concorso a cattedra per l’insegnamento nei Conservatori, rinomato docente di pianoforte presso il conservatorio “A. Casella” in L’Aquila; Bartosz Zurakowski (Polonia), Direttore principale e stabile dell’orchestra Sinfonica Sudeten Philharmonic e Direttore artistico di prestigiosi festival internazionali; Pasquale Iannone (Italia), docente al conservatorio di “N.Piccinni “ di Bari; Anna Ferrer (Spagna), pianista e nota didatta presso il Conservatorio di Musica di Girona; Robert Andres, pianista croato-portoghese, solista di fama internazionale, critico musicale, già docente presso prestigiose università negli USA e in Europa;

Silvana Libardo (Italia), già docente di pianoforte presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, ideatrice e Direttore Artistico del concorso”.

Infine, la professoressa Francesca Salvemini, referente per l’orchestra del concorso ha voluto concludere la presentazione dell’evento con un pensiero rivolto ai giovani musicisti “Chi non ha mai intrapreso un percorso di studi classici con uno strumento musicale – ha detto – forse non può sapere che il sogno nel cassetto di ogni strumentista è di immaginare di potersi un giorno esibire con una Orchestra. Non è evidente che questo possa realizzarsi, persino per una intera carriera, pur essendo eccellenti musicisti ed avendo molto talento. Il nostro Concorso Pianistico Internazionale offre l’opportunità di realizzare questo sogno: con il Premio Mozart i Candidati che supereranno la fase eliminatoria, vivranno già in Finale la bellissima esperienza di suonare e concertare con un Direttore d’orchestra di fama internazionale B.Z. , il concerto di Mozart scelto tra quelli previsti dal Regolamento del concorso k414 e k415, accompagnati da quella che abbiamo voluto battezzare, giustamente, Orchestra da Camera Nino Rota: -una compagine agile e con una sonorità vivace che ben si presta all’ accompagnamento di questi due meravigliosi concerti, con un organico che prevede 4 primi vìolini, 4 secondi, due viòle due violoncelli e un contrabasso”.