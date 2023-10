Venerdì 10 novembre, ore 10.00, presso la Cittadella della Ricerca, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) ed il lancio ufficiale dell’ESA BIC Brindisi, primo incubatore d’impresa del Mezzogiorno d’Italia dell’Agenzia Spaziale Europea gestito dal DTA riguardante l’aerospazio.

ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Center) Brindisi ha lo scopo di favorire la nascita di nuove imprese grazie all’accesso a finanziamenti a fondo perduto, servizi di consulenza specialistica in ambito tecnico, legale e di business per le start-up che verranno selezionate in seguito alla Call che sarà pubblicata dallo stesso ESA BIC.

L’evento sarà un momento di condivisione che riunirà tutti gli attori coinvolti nel programma ESA BIC Brindisi, tra cui l’Agenzia Spaziale Europea, l’Agenzia Spaziale Italiana, le tre università pugliesi (UniBa, PoliBa, Unisalento) e gli oltre 10 partner industriali coinvolti tra cui Sitael e Planetek oltrechè presenze istituzionali, imprese e giovani.