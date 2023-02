La presenza di Direzione Italia all’ultimo incontro tenuto dal centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative ha prodotto la revoca della delega all’Ambito Brindisi 3 attribuita dal sindaco Denuzzo al consigliere Giuseppe Bellanova.

Una decisione che era nell’aria, ma non per questo meno sgradevole sia per la tempistica che per le modalità con cui è stata consumata.

Intanto il quadro politico inizia a definirsi più compiutamente. La coalizione Denuzzo fino a qualche giorno fa ritenuta oggettivamente la favorita per le consultazioni della prossima primavera, dopo tale evento si presenta irrimediabilmente indebolita.

Cosicché, qualora la coalizione del sindaco uscente non dovesse chiudere un accordo col Partito Democratico,

inevitabilmente si ritroverebbe nella posizione del competitor più debole.

Epperò, alcuni segnali unanimemente avvertiti, danno la sensazione di una riapertura del dialogo tra Denuzzo e Bruno.

Poco male per due ordini di motivi. Il primo. Verrebbe a riproporsi, probabilmente in una sorta di turno unico, il confronto centrodestra-sinistra. Il secondo. Mentre il gruppo che fa capo a Maurizio Bruno resterebbe intatto, quello facente capo a Denuzzo potrebbe subire ulteriori perdite, sia per questioni di natura ideologica (per quanto ancora possano contare…)sia per ragioni legate al progressivo ridimensionamento degli “spazi” politici a disposizione: preclusi i ruoli di sindaco e di consigliere regionale!

Resta il dilemma del centrodestra: se non fa karakiri, la partita se la gioca, eccome! Personalmente darò direttamente o indirettamente ogni contributo possibile senza porre condizione alcuna, meno una: al bando qualsiasi condotta autolesionistica!

Avv. Euprepio Curto