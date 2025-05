Il basket è molto più di un gioco: è emozione, passione e senso di appartenenza.

Per questo ANCE Brindisi ha deciso di mettere concretamente a disposizione un pullman per accompagnare i tifosi della Valtur Brindisi in occasione di Gara 1 dei playoff di Serie A2, in programma domenica 11 maggio alle ore 18:00 contro RivieraBanca Rimini, al Palasport Flaminio.

Un gesto simbolico, ma carico di significato, con cui l’associazione sostiene la squadra e i suoi sostenitori in un momento cruciale del campionato.

In questo entusiasmante contesto si celebra l’essenza della “Stella del Sud”, la Valtur Brindisi, mettendo in luce i valori che giocatori, staff tecnico e il Presidente Marino trasmettono ogni giorno, dentro e fuori dal parquet.

Una passione che si riflette nell’impegno quotidiano, nella dedizione e nella costanza con cui la squadra affronta ogni sfida, ma anche nel forte legame con la città di Brindisi, i suoi tifosi e la sua comunità.

È proprio questo senso di appartenenza che ANCE Brindisi ha voluto onorare, scendendo simbolicamente in campo – ma con grande convinzione – a fianco della Valtur Brindisi, sponsorizzando l’iniziativa di Diego Simone, referente del “tifo organizzato”, che sta coordinando il viaggio in pullman per portare l’energia e il calore del tifo biancoazzurro sugli spalti di Rimini.

La partenza è prevista per le ore 7:00 da Brindisi, con ritrovo presso la fermata nei pressi del Tribunale. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio, in tempo per il fischio d’inizio. Il rientro avverrà subito dopo la partita, con arrivo a Brindisi nelle prime ore del lunedì mattina.

“È un momento importante per lo sport brindisino – dichiara Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi – e come associazione che rappresenta le imprese del territorio vogliamo contribuire con la nostra presenza e il nostro sostegno. La Valtur Brindisi sta dando visibilità e senso di attaccamento ai colori biancoazzurri, portando in alto il nome della città. Merita un segnale concreto di vicinanza. Invitiamo tutti coloro che vorranno unirsi a farlo con entusiasmo: insieme possiamo fare la differenza, anche dagli spalti. Grazie ai tifosi che affronteranno con sacrificio questa trasferta.”