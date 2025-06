Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro operativo tra il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa, e la Direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, Alessandra Pannaria, volto a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra il mondo datoriale, gli organismi di vigilanza e la bilateralità edile. Presenti anche l’Ispettore ITL Alessandro Nuzzo e il Direttore della Cassa Edile di Brindisi, Francesco Perrino.

Il confronto si è sviluppato nel quadro del Protocollo d’intesa siglato in Prefettura nel 2022, che aveva delineato la necessità di potenziare il coordinamento e la comunicazione tra enti istituzionali per garantire maggiore efficacia nell’azione di controllo, prevenzione e tutela nei comparti produttivi strategici, tra cui l’edilizia.

Durante l’incontro, sono stati affrontati diversi aspetti operativi legati al monitoraggio della regolarità nei cantieri, con particolare riferimento alla possibilità di istituire un canale diretto con l’ITL per la gestione tempestiva delle segnalazioni.

Un focus centrale del confronto ha riguardato le novità introdotte dalla Nota INL n. 964/2025, che chiarisce aspetti applicativi della patente a crediti obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Particolare attenzione è stata rivolta alla piaga dilagante delle false partite IVA, ovvero soggetti formalmente registrati come autonomi, ma che di fatto svolgono attività continuativa, in esclusiva e sotto vincolo di subordinazione per un’unica impresa. Una pratica elusiva e dannosa, che traveste veri e propri rapporti di lavoro subordinato, sottraendo diritti essenziali ai lavoratori e alterando gravemente le regole della concorrenza nel mercato.

È fondamentale riaffermare con forza l’obbligo di applicazione del CCNL dell’edilizia in tutti i casi in cui l’attività lavorativa ne abbia i requisiti di fatto. Solo il corretto inquadramento contrattuale può garantire tutele adeguate, sicurezza, formazione e contribuzione congrua ai fondi bilaterali e previdenziali del settore.

Questa distorsione non solo priva i lavoratori dei loro diritti, ma rappresenta un elemento profondamente distorsivo per l’intero comparto, perché consente a soggetti sleali di operare a costi inferiori grazie al mancato rispetto di obblighi contrattuali, fiscali e assicurativi.

ANCE Brindisi ha ribadito con forza la propria volontà di prevenire ogni forma di illecito e distorsione del mercato, a tutela delle imprese regolari e della dignità del lavoro. Un impegno che passa attraverso la promozione della trasparenza, il rispetto dei contratti collettivi e la piena collaborazione con gli organi ispettivi e la bilateralità.

«La Cassa Edile, quale ente bilaterale del sistema ANCE e sindacati di categoria, opera per la tutela dei diritti dei lavoratori e il supporto alle imprese regolari», ha dichiarato Angelo Contessa. «Lavorare in sinergia con l’ITL significa rafforzare l’intero sistema di legalità e sicurezza dei lavoratori, valorizzando le imprese che rispettano le regole e scoraggiando chi tenta scorciatoie».

Tutti i partecipanti hanno espresso piena disponibilità a riprendere e dare attuazione concreta al Protocollo prefettizio del 2022, rilanciando in modo strutturato il capitolo dedicato all’edilizia e ponendo le basi per una rete istituzionale stabile, coordinata e reattiva, capace di sostenere legalità, qualità e sicurezza del lavoro e sviluppo sano del territorio.