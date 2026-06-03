Nell’ambito delle attività promosse da Business Corner, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra ANCE Brindisi e Associazione territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi, fortemente voluta dai presidenti Angelo Contessa e Giorgia Tedesco, domani 4 giugno alle ore 20.00 si terrà un importante momento di incontro e riflessione presso il Villaggio della Regata Brindisi-Corfù, che ospiterà la presentazione del libro “Mai arrendersi” del Colonnello Carlo Calcagni.

L’appuntamento, inserito nel ricco programma del Villaggio della Regata, rappresenta un’occasione speciale per ascoltare la testimonianza di un uomo che ha saputo trasformare le prove più dure della vita in un messaggio di speranza e rinascita.

Colonnello dell’Esercito, atleta paralimpico e simbolo di straordinaria resilienza, Carlo Calcagni racconterà al pubblico il percorso che lo ha portato ad affrontare la malattia senza mai perdere la fiducia, trasformando il dolore in forza e le difficoltà in una continua sfida verso nuovi traguardi.

Attraverso il suo libro autobiografico, l’autore accompagnerà i presenti in un racconto intenso e autentico, fatto di coraggio, determinazione e amore per la vita. Una testimonianza che invita a riflettere sul valore della perseveranza e sulla capacità di reagire anche nei momenti più complessi, ricordandoci che nessun ostacolo è insuperabile quando si trova la forza di guardare avanti.

ANCE Brindisi e Professionisti di Confcommercio Brindisi ringraziano gli organizzatori della Regata Internazionale Brindisi-Corfù per l’ospitalità e per aver accolto un’iniziativa che coniuga cultura, valori umani e crescita personale, offrendo alla comunità brindisina un’occasione di confronto con una delle testimonianze più significative del panorama nazionale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.