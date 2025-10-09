L’Associazione Nazionale Costruttori Edili – Sezione di Brindisi (ANCE Brindisi) sostiene con convinzione lo SNIM – Salone Nautico di Puglia, di cui è sponsor ufficiale, riconoscendo nel progetto del Polo Nautico Brundisium un’importante occasione di crescita per tutto il territorio e per una parte significativa della filiera dell’edilizia.

Il nuovo polo produttivo e formativo da 60 milioni di euro, dedicato alla cantieristica e alla produzione di yacht, rappresenta infatti un volano di sviluppo che coinvolgerà non solo l’industria nautica, ma anche comparti complementari del settore edile: impiantisti, pavimentisti, decoratori, parchettisti e artigiani specializzati che operano nella realizzazione di ambienti di bordo, officine, banchine e strutture di supporto.

“La filiera dell’edilizia – afferma Angelo Contessa, Presidente di ANCE Brindisi – può dare un contributo concreto al successo del Polo Nautico, mettendo a disposizione competenze, qualità artigiana e capacità organizzativa maturate nei cantieri del territorio. Brindisi può diventare un punto di riferimento non solo per la nautica, ma per un nuovo modello di collaborazione tra costruzioni, industria e formazione.”

ANCE Brindisi sottolinea come il progetto, inserito nell’area ZES e fortemente legato al mare, si integri perfettamente con la visione di uno sviluppo sostenibile e innovativo del territorio provinciale, capace di connettere portualità, infrastrutture, edilizia specializzata e formazione tecnica.

“Essere sponsor dello SNIM – conclude Contessa – significa credere in una visione di sistema: unire imprese, istituzioni e scuola per costruire insieme nuove opportunità di lavoro e valorizzare le eccellenze del nostro territorio.”