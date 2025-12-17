Angelo Contessa, presidente di ANCE Brindisi, è stato nominato vicepresidente regionale di ANCE Puglia con delega alla Transizione Ecologica. La nomina è avvenuta nel quadro di una fase di forte coesione interna dell’associazione, come emerso chiaramente nel corso dell’assemblea regionale tenutasi ieri a Bari.

L’incontro ha evidenziato un clima di grande compattezza e collaborazione tra i territori pugliesi, con una condivisione piena delle linee programmatiche per il futuro del settore delle costruzioni e una posizione comune anche in vista del prossimo rinnovo dei vertici nazionali di ANCE. Un’unità di intenti che rafforza il ruolo di ANCE Puglia come interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder.

La nomina di Contessa rappresenta un riconoscimento del lavoro portato avanti in questi anni da ANCE Brindisi, impegnata con continuità sul fronte della rappresentanza, del dialogo istituzionale e della valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell’innovazione.

Come sottolineato dal presidente di ANCE Puglia, Gerardo Biancofiore, la scelta di affidare la vicepresidenza con delega alla Transizione Ecologica ad Angelo Contessa nasce da un contesto di forte coesione interna, come evidenziato durante l’assemblea regionale e testimonia la maturità dell’associazione nel saper affrontare in modo condiviso le sfide che caratterizzano il settore delle costruzioni, soprattutto in una fase di profondo cambiamento.

“La nomina di Angelo Contessa è un riconoscimento concreto del lavoro svolto negli anni dall’associazione provinciale, con l’obiettivo di mettere a sistema le buone pratiche sviluppate nei vari territori e di rafforzare l’impegno collettivo verso la transizione ecologica, considerata una leva strategica per la crescita sostenibile e la riconversione del settore. In questo modo, ANCE Puglia ribadisce la volontà di puntare su una leadership condivisa e sulla valorizzazione delle competenze locali, riconoscendo il contributo di chi, come Contessa, ha saputo farsi interprete delle esigenze e delle potenzialità del territorio, in una prospettiva di sviluppo equilibrato e inclusivo per tutta la regione”.

La delega alla Transizione ecologica assume un valore particolarmente significativo a Brindisi, alla luce dei profondi cambiamenti in atto nel territorio, segnato dalla fine di importanti cicli produttivi. La transizione ecologica rappresenta oggi una leva fondamentale per la riconversione, la rigenerazione urbana e lo sviluppo di nuove opportunità per il comparto delle costruzioni, in un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

«Accolgo questa nomina con grande soddisfazione – ha dichiarato Angelo Contessa – perché è il riconoscimento di un lavoro collettivo svolto da ANCE Brindisi con serietà e spirito di servizio. Il mio impegno come vicepresidente regionale non potrà prescindere da un principio fondamentale: garantire pari dignità a tutti i territori, anche a quelli più piccoli. Nessuna area deve essere relegata al ruolo di “cenerentola”: la crescita del comparto passa da uno sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile dell’intera regione. La transizione ecologica, soprattutto in territori complessi come Brindisi, può e deve diventare un’occasione concreta di rilancio».

Con questa nuova nomina, ANCE Puglia rafforza ulteriormente il proprio assetto dirigenziale, puntando su unità, collaborazione e condivisione delle priorità, per affrontare in modo coeso le sfide future del settore delle costruzioni e accompagnare i territori pugliesi nel percorso di trasformazione e sviluppo sostenibile.