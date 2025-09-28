134 iscritti

115 partiti

31 arrivati

velocità media 46 km/h

tempo di corsa 3h 14′ 37”

Ceglie Messapica ha vissuto una giornata intensa di sport, emozione e grande partecipazione con la 65ª edizione della Coppa Messapica, storica competizione del calendario nazionale riservata alle categorie Élite e Under 23, valida come quarta prova del Giro di Puglia Challenge. A conquistare il successo finale è stato Andrea Cantoni della MG K Vis, che ha firmato in volata la sua prima vittoria stagionale, imponendosi davanti a Davide Quadriglia della Biesse Carrera e a Emanuele Ansaloni della Team Bike Sicilia.

La corsa ha preso il via alle 13:45 da via San Rocco, nel cuore di Ceglie Messapica, con 148,5 km totali suddivisi in due fasi: cinque giri esterni da 25 km nella splendida Valle d’Itria, seguiti dai tradizionali cinque giri cittadini su un tracciato tecnico e selettivo, nel centro storico della città. Come spesso accade, è stato proprio questo circuito cittadino a rivelarsi decisivo per l’esito della corsa.

Dopo una prima metà gara caratterizzata da andatura sostenuta ma senza particolari scossoni, la gara ha vissuto il suo primo vero momento di svolta dopo 95 chilometri, quando un gruppo di dodici corridori ha preso il largo sul resto del plotone con un vantaggio di circa 45 secondi. A guidare il drappello era proprio Emanuele Ansaloni, tra i più attivi durante tutta la giornata.

A pochi chilometri dall’ingresso nel circuito urbano, è stato Giuseppe De Laurentis della Cucine Vejus Abruzzo a portarsi in testa al gruppo in un nuovo tentativo d’attacco. La corsa ormai si sarebbe giocata all’interno di quel drappello di fuggitivi, mentre il gruppo principale, troppo attardato, è stato neutralizzato dagli organizzatori.

Ad un nuovo ingresso in città, Ansaloni ha provato un nuovo affondo, tentando di sorprendere gli avversari, ma è stato ripreso poco dopo. La bagarre si è accesa negli ultimi due giri, tra tentativi e controtentativi, in un clima elettrico esaltato dal pubblico presente a bordo strada. L’ultimo chilometro è stato decisivo: lo sprint finale ha premiato Andrea Cantoni, che ha mostrato freddezza e potenza nella volata ristretta, battendo sul traguardo Quadriglia e ancora una volta Ansaloni, che ha chiuso un’ottima prestazione con un meritato terzo posto.

A completare la giornata di successi per il team MG K Vis, oltre alla vittoria assoluta, anche l’assegnazione del Memorial Micchio Gioia, mentre Emanuele Ansaloni si è aggiudicato la Targa Oronzo Ostacolo, dedicata alla memoria di due figure storiche del ciclismo cegliese.

Anche questa edizione ha visto al via un parterre di alto livello, con 19 squadre provenienti da ogni parte d’Italia. La Coppa Messapica, organizzata dal GSC Orazio Lorusso in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha confermato la sua importanza nel panorama ciclistico del Sud Italia, restando un punto fermo per i giovani talenti e un evento profondamente radicato nella tradizione sportiva locale.