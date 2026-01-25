Giovedì 22 gennaio, la Sala Selvarossa di Cantina Due Palme a Cellino San Marco ha ospitato il 36° appuntamento annuale dei Soci: un’Assemblea che ha segnato la riconferma di Melissa Maci alla guida della Cooperativa e l’approvazione di un bilancio solido. Tuttavia, a scaldare il cuore degli oltre trecento presenti, è stata la proposta di un vero e proprio “patto generazionale” tra il mondo della produzione e quello della scuola.

Nel corso dell’Assemblea il Dirigente scolastico Rita Ortenzia De Vito ha presentato alla platea il nuovo indirizzo di studi in Agraria, con articolazione in Viticoltura e Enologia, presso l’Istituto scolastico “Valzani” di San Pietro Vernotico, una delle tre anime del Polo Tecnico Professionale “Messapia; un percorso che mira a formare figure professionali specializzate, capaci di interpretare le sfide del mercato vitivinicolo moderno, con una naturale prosecuzione nell’offerta accademica dell’Università del Salento, a completamento della filiera formativa nel territorio.

L’intervento di Angelo Maci, Presidente onorario e anima storica di Cantina Due Palme, è stato il momento più toccante: con lo sguardo rivolto al domani, Maci ha lanciato una proposta: «Per sostenere il talento dei nostri giovani e il futuro della nostra terra, ho deciso di istituire una borsa di studio di 5 mila euro, destinata al primo studente dell’Istituto Valzani iscritto ad Agraria che diventerà Enologo. Anche se tra nove anni potrei non esserci più, è un impegno che prendo oggi con i professionisti di domani».

Le parole di Maci sono state accolte dal fragoroso applauso della platea. Un annuncio che ha trovato la sua immediata e simbolica consacrazione nell’abbraccio sincero e commosso tra il Presidente Maci e la Dirigente De Vito, suggellando un’alleanza strategica tra l’eccellenza produttiva di Cantine Due Palme e il Polo “Messapia”.

«Desidero esprimere, a nome mio e dell’intero Polo “Messapia”, – ha affermato la Dirigente De Vito – la più profonda e sincera gratitudine al Presidente Angelo Maci. Il suo gesto, di straordinaria generosità e lungimiranza, non costituisce solo un sostegno economico, ma è un atto di profonda fiducia nei confronti della nostra proposta educativa, dei nostri giovani e della nostra terra. Condividere con una realtà di eccellenza come Cantine Due Palme il nostro progetto educativo significa dare radici forti alle speranze dei nostri studenti. Grazie, Presidente, per aver scelto di investire insieme a noi nella formazione e nel futuro del nostro territorio!».

L’intero territorio salentino si prepara, allora, a raccogliere la sfida educativa: le iscrizioni al nuovo corso di studi del “Valzani” sono già aperte, offrendo ai futuri studenti la possibilità di diventare protagonisti della prossima rinascita enologica.