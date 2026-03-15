Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi.
Prende il posto del dimissionario Tony Matarrelli.
All’esito della votazione odierna, il Sindaco di Ostuni, candidato del centrosinistra, ha superato Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi e candidato del centrodestra.
Pomes ha totalizzato 57485 preferenze contro le 32680 del suo rivale.
Questo il dettaglio dello scrutinio:
ELETTORI:
Fascia C: 95 elettori; 86 votanti; 9 non votanti.
Fascia D: 136 elettori; 132 votanti; 4 non votanti.
Fascia E: 108 elettori; 104 votanti; 4 non votanti.
TOTALE: 339 elettori; 322 votanti; 17 non votanti.
GIUSEPPE MARCHIONNA
Fascia C: 20 voti – 6.300
Fascia D: 56 voti – 14.392
Fascia E: 37 voti – 11.988
TOTALE: 112 voti – 32.423
ANGELO POMES
Fascia C: 62 voti – 19.530
Fascia D: 67 voti – 17.219
Fascia E: 64 voti – 20.736
TOTALE: 183 voti – 57.485