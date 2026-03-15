Angelo Pomes è il nuovo Presidente della Provincia di Brindisi.

Prende il posto del dimissionario Tony Matarrelli.

All’esito della votazione odierna, il Sindaco di Ostuni, candidato del centrosinistra, ha superato Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi e candidato del centrodestra.

Pomes ha totalizzato 57485 preferenze contro le 32680 del suo rivale.

Questo il dettaglio dello scrutinio:

ELETTORI:

Fascia C: 95 elettori; 86 votanti; 9 non votanti.

Fascia D: 136 elettori; 132 votanti; 4 non votanti.

Fascia E: 108 elettori; 104 votanti; 4 non votanti.

TOTALE: 339 elettori; 322 votanti; 17 non votanti.

GIUSEPPE MARCHIONNA

Fascia C: 20 voti – 6.300

Fascia D: 56 voti – 14.392

Fascia E: 37 voti – 11.988

TOTALE: 112 voti – 32.423

ANGELO POMES

Fascia C: 62 voti – 19.530

Fascia D: 67 voti – 17.219

Fascia E: 64 voti – 20.736

TOTALE: 183 voti – 57.485