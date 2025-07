Si è svolta ieri, mercoledì 30 luglio, presso la splendida sede di Candido Wines a San Donaci, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della nuova edizione di Antichi Sapori Fest, l’attesissimo festival che intreccia gusto, cultura e identità territoriale.

Alla presenza delle istituzioni, delle cantine partecipanti e della stampa, è stato presentato in anteprima il programma dell’edizione 2025, che si terrà mercoledì 6 agosto nel centro storico di San Donaci (BR).

L’apertura dei lavori è stata affidata a Paolo Leo, tra i protagonisti della scena vitivinicola pugliese.

A illustrare il programma e le principali novità dell’edizione 2025 sono intervenuti Marco Lolli, Vice Sindaco del Comune di San Donaci e Valerio Pagano, Presidente della Pro Loco. Nel cuore di San Donaci, le migliori cantine del territorio accoglieranno i visitatori in un percorso sensoriale guidato dai sommelier AIS Lecce.

“La Piazza del Vino sarà un viaggio tra storie, calici e relazioni. I nostri sommelier accompagneranno i visitatori in un percorso che unisce la conoscenza tecnica alla passione per il territorio. Il vino non è solo da degustare, ma da ascoltare” ha dichiarato Marco Albanese, coordinatore AIS Lecce.

Ad affiancare il vino, un itinerario gastronomico che celebra i sapori di una volta – gli antichi sapori – rivisitati con cura, competenza e passione. Protagonista, un menu diffuso lungo le vie del centro, composto da ricette della tradizione reinterpretate con rispetto e creatività dallo chef Raffaele Pezzuto, presidente dell’Associazione Cuochi Brindisini.

Tra i piatti protagonisti: Formaggi locali • Orecchiette al pentolo • Panzerotto fritto con cime di rapa • Panini con carne alla griglia • Ciabatta salentina con carne di cavallo alla pignata • Puccia dell’Immacolata • Puccia con totano alla pignata • Cuoppo salentino • Frisa di grano con pomodoro secco, carosello, stracciatella, fiorone • Bocconotto con fichi e mandorle • Spumoncino affogato con Passito

Le cantine partecipanti:

Candido Wines • Cantina San Donaci • Cantine De Mitri • Cantine Serio • Cantine Due Palme • L’Astore Masseria • Le Vigne di Sammarco • Masca del Tacco • Masseria Pezza • Paololeo • Tenute Invidia • Con la gradita collaborazione del Consorzio di Tutela dei vini DOP “Salice Salentino”.

La conferenza, moderata dal giornalista Cosimo Saracino (Qui Mesagne), ha dato spazio agli interventi istituzionali del Sindaco di San Donaci, Giancarlo Miccoli e del Presidente della Provincia, Toni Matarrelli. Hanno inoltre preso la parola esperti e protagonisti del territorio tra cui Roberta Lupo, redattrice del progetto, Aida Guerrieri, ex Assessora alla Cultura e ideatrice della Sagra degli Antichi Sapori e Marco Albanese, coordinatore AIS Lecce.

“Antichi Sapori Fest è il simbolo di una comunità viva, che crede nella forza delle proprie radici e nel valore della condivisione. Un evento che parla al cuore delle persone e che racconta con autenticità la nostra identità” ha affermato il Sindaco, Giancarlo Miccoli.

“Ho sempre avuto un bel rapporto con San Donaci, una città che conosco e frequento da tempo. Manifestazioni come questa raccontano l’identità di un territorio e valorizzano il lavoro di chi ogni giorno investe passione, competenza e coraggio. Il nostro sostegno è innanzitutto un riconoscimento a queste realtà, che rappresentano un esempio di visione e determinazione, e meritano di essere celebrate” ha dichiarato il Presidente della Provincia, Toni Matarrelli.

Al termine della conferenza, gli ospiti accreditati hanno avuto l’opportunità di partecipare a uno showcooking esclusivo firmato dallo chef Flavio Pedaci del ristorante Don Fausto – Cucina e Passione. Durante l’evento sono stati degustati alcuni piatti simbolo della tradizione, rivisitati e abbinati ai vini delle cantine Candido e Paololeo, padroni di casa della prima conferenza stampa di Antichi Sapori Fest.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO – 6 AGOSTO 2025

Ore 19:00 | Taglio del nastro – Apertura degli Antichi Sapori Fest 2025

Ore 19:30 | Talk “Incoscienti giovani” a cura di Alfredo Polito

Il vino fra tradizione e hangover. Ma che ne sanno i 2000? – Via Fabio Filzi

Ore 20:00 | Apertura Vie degli Antichi Sapori e Piazza del Vino

Ore 20:15 | MUSICA POPOLARE SALENTINA – Largo Zara, Stage 2

Ore 21:00 | Pre Show a cura di CICCIO RICCIO – Piazza Municipio, Stage 1

Ore 22:00 | Après La Classe Live – Piazza Municipio, Stage 1

Ore 00:30 | After Show a cura di CICCIO RICCIO – Piazza Municipio, Stage 1

L’evento si svolge sotto il patrocinio della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente, ed è promosso con il supporto del Comune di San Donaci e della Pro Loco di San Donaci.

Antichi Sapori Fest vi aspetta il 6 agosto a San Donaci per una serata all’insegna del gusto, della musica e della convivialità.

Per informazioni: ufficiostampa@antichisaporifest.it

UFFICIO STAMPA

Antichi Sapori Fest