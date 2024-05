Il prossimo appuntamento elettorale, dell’8 e 9 giugno, per il rinnovo del Parlamento Europeo segnerà un passo molto importante per il destino e il futuro dell’Europa e di tutti gli europei.

Non dobbiamo sottovalutare il ruolo delle Istituzioni europee e le ricadute che le decisioni prese a Bruxelles hanno nella nostra quotidianità, commettendo l’errore di sentire e vedere l’Unione Europea come una realtà lontana dalle nostre vite, poiché, al contrario, le accompagna in ogni aspetto.

Consideriamo fondamentale, perciò, dover sostenere con il nostro voto un’autorevole figura del territorio che conosca le dinamiche locali e abbia piena consapevolezza delle aspettative delle cittadine e dei cittadini pugliesi.

Riteniamo dunque che Antonio Decaro rappresenti il “non plus ultra” dell’amministratore preparato, capace e vicino ai cittadini e siamo certi che garantirà la migliore rappresentanza per tutto il territorio brindisino al Parlamento Europeo.

Per questo Antonio Decaro sarà a Brindisi venerdì alle ore 21.00 in piazzetta S.Giovanni al Sepolcro e saluterà i cittadini brindisini.

L’appuntamento, organizzato dal circolo Pd di Brindisi in collaborazione con la Federazione Provinciale Pd e il supporto del consigliere regionale Maurizio Bruno, sarà allietato anche dalla buona musica del gruppo Like.a.Nova & Band.